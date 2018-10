Eurochocolate è pronto a festeggiare la sua 25esima edizione Sarà un Eurochocolate con l’argento vivo addosso la venticinquesima edizione del Festival Internazionale del Cioccolatoche si terrà dal 19 al 28 Ottobre 2018. D’argento come le nozze che l’evento festeggia quest’anno con la sua storicalocation, Perugia, Città del Cioccolato. Qui, infatti, il dolce festival ha mosso i primi passi il 23 Ottobre 1994, quando si è svolta la giornata inaugurale della prima edizione.

L’edizione del venticinquennale è stata presentata oggi – Venerdì 12 Ottobre – all’Università per Stranieri di Perugia. Insieme al Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci il Magnifico Rettore Prof. Giovanni Paciullo e l’Assessore al Commercio del Comune di Perugia Cristiana Casaioli. Sono intervenuti anche il Direttore Generale di Eurochocolate Bruno Fringuelli e l’Executive Manager Eleonora Simonetti. Non a caso è stata scelta l’Aula Torino, con riferimento a una delle principali capitali italiane del cioccolato e la data è quella del Chocoday, la Giornata internazionale dedicata al Cibo degli Dèi, istituita nel 2005 e promossa da Eurochocolate.

“25 anni – commenta Eugenio Guarducci fondatore e presidente di Eurochocolate – che hanno segnato la storia del Cioccolato in Italia e che hanno qualificato Perugia a livello nazionale e internazionale come Città del Cioccolato. Nel 1994 il mese di Ottobre era considerato, a Perugia e non solo, come l’inizio della bassa stagione turistica. Da molti anni invece è il mese con i più alti afflussi di tutto l’anno. E c’è un’unica e inconfutabile ragione: Eurochocolate. Un evento che è stato in grado di promuovere la cultura materiale del cioccolato con effetti positivi sia sui consumi e sullo sviluppo del comparto in tutto il territorio nazionale, sia sulle ricadute economiche per le attività commerciali della città di Perugia e della regione Umbria. Un successo frutto di un’idea semplice, maturata e sviluppata anche grazie allo sforzo di tanti numerosi collaboratori di oggi e di ieri ai quali va il mio più sentito ringraziamento.”

La manifestazione conta sul patrocinio della Regione dell’Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia, della Camera di Commercio di Perugia, e di ICCO (International Cocoa Organization) e Fairtrade Italia.

Ricordando i capitoli della sua golosa storia, Eurochocolate 2018 li rivivrà attraverso le iniziative, le attrazioni e i personaggi più significativi.

Correva l’anno 1994… quando il progetto, che dodici anni prima il suo ideatore Eugenio Guarducci aveva immaginato visitando l’Oktoberfest a Monaco, diventò finalmente realtà. È l’anno in cui Nelson Mandela viene eletto presidente del Sudafrica, viene lanciata sul mercato la prima Playstation e inaugurato il Tunnel della Manica. Il mondo della musica inizia a conoscere gli Oasis, viene lanciato il primo smartphone e si inizia a giocare con i Gratta e Vinci. L’Italia vede sfumare il sogno del Mondiale americano in finale contro il Brasile e in molti, qualche mese dopo, vinceranno l’amarezza per il risultato calcistico, affogando la propria delusione nel piacere del cioccolato che a Perugia, da quel fatidico 23 Ottobre, viene declinato in tutte le sue sfumature.

Principale attrazione dell’anno, sul palco della suggestiva Piazza IV Novembre, sarà una maestosa Scatola di Cioccolatini di ben 5 metri di lunghezza, contenente 25 prelibatezze assortite realizzate con cioccolato bianco, al latte, gianduia e fondente. Un’originale istallazione costruita in collaborazione con il ChocoScultore Andrea Gaspari e firmata ODStore, voluta per ricordare che Eurochocolate è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita! Tutti i giorni, dalle ore 9 alle 20 e il Sabato fino alle ore 23, grazie a un divertente gioco si potranno infatti ripercorrere le principali e sorprendenti attrazioni che hanno fatto la storia della manifestazione. Per i partecipanti golosi prodotti in omaggio firmati ODStore che potranno essere ritirati presso il Temporary Shop ospitato presso le prestigiose Logge di Braccio.

Le prime edizioni di Eurochocolate si caratterizzarono per un appuntamento che è rimasto indelebile nella memoria di tanti appassionati e che fece scuola nel mondo del cioccolato: Cioccolatomania. Un corso di degustazione guidata, condotto dai più importanti protagonisti nazionali e internazionali del Cioccolato e da giovani talenti che poi sono diventati delle star.

Quest’anno hanno risposto positivamente alla chiamata, confermando la loro presenza a Perugia, dal 19 al 28 Ottobre 2018, l’artigiano del cioccolato torinese Guido Gobino, maestro nel coniugare tradizione e innovazione nella creazione di nuovi prodotti, ma anche Andrea Slitti che, partendo dalla piccola torrefazione di famiglia a Monsummano, in Toscana, è diventato uno dei più importanti cioccolatieri artigianali al mondo. Non potevano mancare Pierpaolo Ruta, sesta generazione della famiglia Bonajuto e ambasciatore nel mondo del cioccolato di Modica e Alessio Tessieri, fondatore di Noalya – Cioccolato coltivato da degustazione e per professionisti. Per l’occasione, torneranno a Eurochocolate ancheEnric Rovira, estroso cioccolatiere catalano, maestro di creatività e artista di un raffinatissimo design al cioccolato,Gianluca Franzoni, Presidente e fondatore di Domori, che ha dedicato la sua vita alla ricerca del cacao perduto fra le piantagioni del Sud America e Cecilia Tessieri, fondatrice di Amedei e prima donna a ricoprire nel mondo il ruolo dimaître chocolatier.

Gli incontri, riservati a un massimo di 50 partecipanti, si terranno alle ore 18 presso il Centro Camerale G. Alessi, in via Mazzini 20, nel centro storico di Perugia, cuore dall’evento. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione attraverso il form on line raggiungibile al seguente indirizzo: www.eurochocolate.com/ cioccolatomania

Inoltre, tutti i partecipanti alle attività in programma ogni giorno presso il Centro Camerale G. Alessi – pronto a ospitarecooking show di pasticceria e degustazioni – riceveranno in omaggio una gustosa selezione di prodotti delle aziende partner del progetto Tipicittà, promosso dal Comune di Perugia per la valorizzazione di prodotti tipici dell’enogastronomia locale e finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria.

Tra gli special event della 25esima edizione anche i suggestivi scatti di Simone Casetta, storico fotografo ufficiale dellakermesse, che ha accompagnato con occhio attento l’evoluzione di Eurochocolate, sia a Perugia che nelle sue numerose trasferte nazionali e internazionali. Un’esclusiva esposizione dal titolo Le immagini che hanno fatto la storia ne ripercorrerà i momenti più spettacolari e curiosi, impressi indelebilmente nella memoria storica degli organizzatori e dei fedelissimi. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dell’evento, dalle ore 10 alle 19, presso la Sala del Grifo e del Leone di Palazzo dei Priori, in Corso Vannucci 19.

E come per ogni compleanno che si rispetti, ci sarà una festa in piena regola.

È, infatti, fissato per il 23 ottobre 2018 alle ore 11 in Piazza IV Novembre lo special event Fai 25 con noi interamente dedicato alla ricorrenza più golosa dell’anno. Per l’occasione, tutti coloro che festeggeranno i 25 anni o le nozze d’argento sono invitati a scrivere a correvalanno@eurochocolate.com . A loro sarà dedicata la speciale maxi torta cioccolatosa firmata Pasticceria Mela e, insieme, spegneremo le 25 candeline.

Tra le novità dell’edizione 2018 anche gli Sweet Moments, imperdibili secret event che si svolgeranno nel corso dei dieci giorni della manifestazione. Esibizioni di arte varia che prenderanno vita quando e dove meno il pubblico se lo aspetta. Ad annunciarli un messaggio veicolato sulle piattaforme social del Festival che ne anticiperanno di poco lo svolgimento.

Come ogni anno, a Eurochocolate si ritroveranno le principali aziende produttrici di cioccolato, rinnovando la voglia di raccontare e far degustare il cioccolato a tutti gli appassionati attraverso golosi storytelling e full immersion a tema.

Presente a Eurochocolate 2018 anche una rappresentanza del suggestivo Comprensorio della Paganella in Trentino, sede esclusiva, dal 13 al 16 Dicembre prossimi, della prima attesissima edizione di Eurochocolate Christmas. L’evento è promosso da APT Dolomiti Paganella e Trentino Marketing e il format natalizio dell’evento è strutturato in modo da coinvolgere i comuni di Andalo, Fai Paganella, Molveno, Cavedago e Spormaggiore grazie a un articolato programma di iniziative diffuse che animeranno le principali piazze e strutture ricettive e di intrattenimento, fino alle location più caratteristiche come rifugi, ristoranti e librerie, ciascuna delle quali ospiterà appuntamenti a tema cioccolato.

Ma non finisce qui. Eurochocolate è infatti pronta ad accogliere la delegazione giapponese di Kyoto Kansai Group, già incontrata a Perugia, per mettere a punto il format del primo Eurochocolate Osaka. L’evento, in programma dal 1 al 14 Febbraio 2019, rappresenta un’occasione unica per affacciarsi sul mercato asiatico in un periodo, quello di San Valentino, in cui il cioccolato diventa indiscusso prodotto di culto. Eurochocolate Osaka porterà così in estremo Oriente i principali ingredienti di successo del format perugino: dal Chocolate Show, con i suoi produttori di cioccolato artigianali e industriali, alle spettacolari Sculture di Cioccolato e le golose degustazioni guidate. Tutti i dettagli saranno ufficialmente presentati durante la manifestazione.

Cioccolato & Co.

Non potrà mancare il tradizionale appuntamento con le Sculture di Cioccolato di Perugina, in programma Domenica 21 Ottobre, che si terrà nelle classiche postazioni in Corso Vannucci, Piazza IV Novembre e Piazza Matteotti. Come è possibile che quattro blocchi di cioccolato Perugina da 11 quintali l’uno possano trasformarsi in fantastiche e deliziose opere d’arte? Per scoprirlo l’appuntamento è con la spettacolare esibizione live degli Scultori di cioccolato, le vie del centro storico si trasformeranno in una vera e propria galleria d’arte dove le opere saranno realizzate e… degustate! Un tema speciale per un’edizione speciale, chi riuscirà a realizzare la torta di compleanno di Eurochocolate più bella?

Inaugurata nel 2007 la Casa del Cioccolato Perugina è un posto unico al mondo, dove chiunque può respirare emozioni di cioccolato e vivere un viaggio nell’eccellenza del cioccolato made in Italy. Il percorso parte dal museo storico, arriva nel cuore della fabbrica di cioccolato con la squisita degustazione di prodotti Perugina e culmina nelle lezioni dei Maestri Cioccolatieri. Un fantastico Tour sulle tracce di un’esaltante storia d’Azienda ed alla scoperta del cibo degli Dei per apprenderne segreti e particolarità.

Lindt festeggia i 25 anni di Eurochocolate portando in scena le Mini Praline, grandi la metà delle classiche praline, ma ugualmente irresistibili, create dai Maîtres Chocolatiers per essere degustate in ogni momento, come vuoi e con chi vuoi. Il Lindt District ti aspetta in Piazza della Repubblica, dove la bontà del cioccolato Lindt ti accompagnerà in un percorso suggestivo con tantissime sorprese tutte da scoprire per farti vivere Mini momenti di piacere.

ICAM torna a Eurochocolate con l’eccellenza dei suoi prodotti, frutto di una grande passione che la famiglia Agostoni tramanda dal 1946, facendosi interprete di un’autentica cultura del cioccolato Made in Italy. Passione, creatività, tecnologie all’avanguardia e attenzione alle tendenze del mercato, rappresentano l’anima dell’Azienda, in particolare il brand Vanini, sinonimo di alta qualità ICAM.

Pernigotti, da sempre sinonimo di passione per il cioccolato d’eccellenza, attenzione alla qualità e innovazione, offrirà al pubblico di Eurochocolate il coinvolgente e morbido abbraccio delle sue quattro golose creme spalmabili, ispirate alla tradizione tutta italiana delle iconiche praline Pernigotti e all’eccellenza delle loro materie prime. I visitatori potranno inoltre deliziarsi con molteplici esperienze di gusto tra Praline, Tavolette, Snack, tutte declinate nelle versioni classiche e fondente.

Con Eraclea si spalancano le porte del magnifico mondo della cioccolata calda all’italiana. Dai gusti più tradizionali agli abbinamenti più originali, fra i 24 gusti unici di Antica Cioccolateria si trovano proposte per tutti. E la varietà inimitabile è celebrata per il compleanno di Eurochocolate con due nuovi gusti, in lancio alla 25a edizione: Cioccolata al Latte e Caramello Salato e Cioccolata Fondente Zenzero e Limone. Inoltre, per questo speciale compleanno, aspetta tutti i golosi visitatori un’attività interattiva con gadget, “Il gusto vincente”, che darà il via a divertentissime sfide tra amici e parenti.

Arte e pasticceria: questo è il binomio vincente dell’attività di Renato Ardovino, Cake Designer italiano, che infonde nelle sue torte passione, creatività e innovazione. Sabato 27 Ottobre, presso il palco di Eurochocolate in Piazza IV Novembre, il re del Cake Design, andrà in scena con uno Special Event firmato Antica Cioccolateria Eraclea in collaborazione con Le Torte di Renato. Un appuntamento da non perdere per festeggiare tutti insieme i 25 anni dell’evento italiano dedicato al cioccolato e non perdersi la speciale torta di Renato.

Con i suoi oltre 190 anni di storia, Caffarel è oggi sinonimo di artigianalità e cioccolato d’autore. Fiore all’occhiello della sua produzione è il Gianduiotto, inventato da Caffarel nel 1865: una combinazione perfetta tra il miglior cioccolato e le pregiate nocciole Piemonte IGP. Focus di quest’anno sarà la linea “Piemonte”, l’intensità del profumo, il sapore del cioccolato gianduia, la croccantezza delle nocciole intere. La cultura torinese del cioccolato, l’eccellenza italiana del gusto.

Come fanno i Baiocchi ad essere così buoni? Scopri questa e altre curiosità partecipando al Tour del Mulino! Un’iniziativa di Mulino Bianco pensata per far riscoprire alle persone la gioia che solo il cibo ben fatto può dare. Un percorso interattivo e gratuito alla scoperta dei segreti che si celano dietro i prodotti più golosi. Al termine del percorso un dolce omaggio! Il Tour del Mulino farà tappa a Perugia presso il Barton Park (a Pian di Massiano, a 200 metri dal Minimetrò) dal 26 al 28 Ottobre.

ChocoCard: omaggi e premi

Imperdibile, per ogni goloso che si rispetti, la ChocoCard, l’esclusiva carta servizi di Eurochocolate che dà diritto a speciali omaggi e sconti durante l’evento, sia sull’acquisto di prodotti negli stand del Chocolate Show, sia presso alberghi, ristoranti, bar, musei e altre strutture convenzionate.

In omaggio con la ChocoCard anche i gadget ufficiali dell’edizione 2018: la ChocoBag, un originale zainetto da ritirare presso i ChocoCard Point e la tavoletta di cioccolato da 75 gr celebrativa della 25esima edizione, firmata Costruttori di Dolcezze, da richiedere presso l’Isola dei Golosi ai Giardini Carducci. In regalo, da ritirare nei rispettivi stand, anche una Boule Lindor, due golosi omaggi Loacker, due monete di cioccolato ODStore, un Mini Ritter, un Gianduiotto e unCremino Pernigotti, una tavoletta di cioccolato da 25 gr Dulciar, un Piemonte by Caffarel, un Tortellino di cioccolatofirmato Majani, un assaggio della crema al cacao Eraclea, due napolitain, latte e fondente, offerti da Eni Gas e Luce, due miniconfezioni di caramelle Ricola e una confezione di Baiocchi Mulino Bianco da ritirare, dal 19 al 25 Ottobre, presso i ChocoCard Point e dal 26 al 28 Ottobre presso il Tour del Mulino al Barton Park.

La ChocoCard assicura inoltre fantastici sconti e agevolazioni per tutto il periodo della manifestazione presso Casa del Cioccolato Perugina, Chocostore di Perugia, stand Ritter, ODStore, Palazzo Baldeschi e Palazzo Lippi Alessandri per l’ingresso alla mostra “Da Raffaello a Canova” e presso MUVIT (Museo del Vino di Torgiano) e MOO (Museo dell’Olivo e dell’Olio) di Fondazione Lungarotti.

Dulcis in fundo, la ChocoCard dà la possibilità di partecipare all’imperdibile e storico concorso a estrazione che mette in palio, come primo premio una Peugeot 108, come secondo premio una crociera di 10 giorni per due persone su Costa Favolosa e, come terzo, tre notti per due persone al Borgo Brufa Imperial Suite + Spa. Questi tutti i partner del concorso: Peugeot Ugolinelli, Costa Crociere, Weber Stephen, Dolomiti Paganella, Borgo Brufa Spa Resort, Terme di Chianciano, AIS Umbria, LAO Rafting, Lindt, Sangallo Palace Hotel, CDS Hotels, Palestra Fortebraccio, Domiziani,Hotel Turim, Kobra Kai Team Perugia, Locanda della Posta, Balloon Adventures Italy, Università dei Sapori, Federico Miccioni Photographer, Ricola, Caffè Vergnano, Costruttori di Dolcezze, Leuzza Creations, Palazzo Magi, Perugina,Bagni Triponzo, Icam, La Gramigna, Ore Liete, Latte & Luna, Castello di Petroia, Acquario di Genova, Hotel Fortebraccio, Rafting Nomad, Lungarotti, Giardino Sospeso, Galata – Museo del Mare e Infinito – Planetario di Torino.

Eurochocolate World

Torna anche il consueto appuntamento con Eurochocolate World, la speciale sezione dedicata ai Paesi produttori di cacao, storicamente patrocinata da ICCO, International Cocoa Organization e da Fairtrade Italia. Un’importante occasione per scoprire cultura e tradizioni delle nazioni coinvolte, anche attraverso il consolidato Summit Internazionale, degustazioni di cacao e attività ludico-didattiche per grandi e piccini. Protagonisti di quest’anno presso l’ex Chiesa Santa Maria della Misericordia, in via Oberdan, Camerun, Costa d’Avorio, Ecuador, Messico, Perù,Repubblica Dominicana e Saõ Tomé e Príncipe. Lo spazio è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 19.

Con gli appuntamenti Viaggi di piacere, sempre presso l’ex Chiesa Santa Maria della Misericordia, dal 24 al 27 ottobre alle 17, Jaime Freire González, fondatore dell’azienda ecuadoriana PapàCacao, condividerà con il pubblico i suoi viaggi nelle Terre del Cacao proponendo originali degustazioni di cioccolato.

Con Equochocolate, Piazza Matteotti, ogni giorno dalle 9 alle 20 (il sabato fino alle 23), si trasformerà in uno spazio vendita dedicato al cioccolato del commercio equo per un acquisto consapevole all’insegna di un cioccolato doppiamente buono.

Da segnalare anche il Summit internazionale sul tema “Sostenibilità ed equità: un cacao per il futuro di tutti”. Al Salone d’Onore di Palazzo Donini in Corso Vannucci, Mercoledì 24 Ottobre alle 10, l’incontro che, partendo dall’ultima conferenza mondiale sul cacao promossa dall’International Cocoa Organization, punterà l’attenzione sulla necessità di assicurare una redditività equa ai coltivatori di cacao nel mondo, per garantire la sostenibilità di questa golosa materia prima. Anche quest’anno, il convegno organizzato da Eurochocolate riprende le raccomandazioni elaborate dalla principale organizzazione di settore (ICCO) per portare all’attenzione del pubblico gli approfondimenti e le sfide che legano inscindibilmente la produzione di cacao e il consumo di cioccolato.

Nel corso del Summit saranno assegnati i riconoscimenti di Chocoday Ambassador 2018: la rete internazionale di professionisti e opinion leader pronti a diffondere i principi cardine del manifesto Chocoday, la giornata dedicata al cacao sostenibile e al consumo responsabile del buon cioccolato promossa da Eurochocolate.

Degustazioni guidate e Cooking show

Tutti i giorni al Centro Servizi G. Alessi, in collaborazione con Scuola di Cucina Peccati di Gola, tanti imperdibili appuntamenti dedicati agli amanti della pasticceria amatoriale per imparare a realizzare facili ricette dal gusto irresistibile sotto la guida di esperti pasticceri e docenti. Partecipare è semplice e completamente gratuito, con la possibilità di iscriversi ad uno o più appuntamenti!

CIOCOPASTICCERIA REALIZZA I TUOI DOLCI COME UN VERO PASTICCERE by icam

Tutti i giorni | Ore 15.00

Scopri come creare golosi dolci tutti da gustare con protagonista il cioccolato in tutte le sue forme in collaborazione con ICAM!

HAPPY BIRTHCAKE

Tutti i giorni | Ore 16.30

Speciale cooking show dedicato alle torte di compleanno, per imparare come realizzare facilmente, anche a casa, veri e propri capolavori di pasticceria con la linea di prodotti Italia Zuccheri! In particolare, verrà utilizzato Nostrano, il primo zucchero grezzo di barbabietola 100% italiano.

Degustazioni guidate

LA CIOCCOLATA FUNZIONALE L’ANGELICA: È BuonisSsima!

Sabato 20 e Domenica 21 | Ore 11.00

Il pluripremiato maestro cioccolatiere, Mirco Della Vecchia presenta le ricette della Cioccolata Funzionale BuonisSsima; mix intensi di piacere che fondono la bontà della cioccolata con il benessere dei compound salutistici studiati dai ricercatori dell’Istituto Erboristico L’Angelica.

PAMPATINO

Sabato 20 e Domenica 21 | Ore 14.00

Sabato 27 e Domenica 28 | Ore 11.00

Dall’idea imprenditoriale di un gruppo di studenti del Liceo Galilei di Terni nasce il Pampatino, l’originale cioccolatino ispirato al Pampepato Ternano.

GRAPPA & CIOCCOLATO

Sabato e Domenica| Ore 12.00

La dolcezza del cioccolato Vanini incontra il sapore deciso delle grappe del Comprensorio Dolomiti Paganella in 4 esclusivi appuntamenti riservati ad un pubblico maggiorenne. La degustazione sarà condotta dagli esperti dell’associazione ANAG, Assagg iatori Grappe e Acqueviti.

La sala degustazioni di Eurochocolate è allestita in collaborazione con Domiziani, azienda umbra nota per i suoi prodotti di design in pietra lavica.

Le attività sono gratuite su prenotazione. Per info e prenotazioni +39 328 3471062.

Chocolate Show

Come ogni anno, i chocolovers potranno immergersi nel Chocolate Show, il più esteso emporio del cioccolato con oltre6mila referenze di prodotti, proposti da più di cento firme del dolciario, artigianale e industriale, italiano e internazionale.

Costruttori di Dolcezze, brand leader indiscusso in Italia del funchocolate dedica, inoltre, all’edizione dei 25 anni alcune originali e simpaticissime novità: Cioccolatondo, il nuovo concept espositivo pensato per una migliore valorizzazione e commercializzazione del cioccolato artigianale e i nuovissimi prodotti della linea Choco BBQ ovvero i golosissimi e uniciBISTECCA, SPIGOLOSO e BURGERCIOK.

Cioccolata con l’Autore

Alla Sala del Grifo e del Leone, a ingresso libero, torna l’appuntamento con Cioccolata con l’Autore.

Gli incontri si terranno tutti i giorni alle ore 18 e saranno allietati da una golosa cioccolata calda in tazza Eraclea, preparata al momento e distribuita in omaggio a tutti i presenti.

Sala del Grifo e del Leone | Corso Vannucci 19

Tutti i giorni | ore 18.00

VENERDÌ 19

Le strade del gioco Ada – Torte e delitti

Michela Gecele | Edizioni Forme Libere

SABATO 20

Dis-ordinary family Storia senza censure di una famiglia non convenzionale

Maurizia Triggiani Marco Bottarelli | Sperling & Kupfer

DOMENICA 21

Per lanciarsi dalle stelle

Chiara Parenti | Garzanti

LUNEDÌ 22

Vivi, ama, corri. Avanti tutta!

Leonardo Cenci | Salani Editore

MARTEDÌ 23

1994 L’anno che ha cambiato l’Italia

Luigi Grimaldi, Luciano Scalettari | Chiarelettere

MERCOLEDÌ 24

Mamme coraggiose per figli ribelli

Giada Sundas | Garzanti

GIOVEDÌ 25

Lo sport che educa. Un buon genitore “sportivo”

Antonietta Mezzetti | Morlacchi Editore

VENERDÌ 26

Le pancine d’amore

Vincenzo Maisto | Rizzoli

SABATO 27

Va’ dove ti porta il cuore

Susanna Tamaro | Bompiani

DOMENICA 28

La locanda degli amori sospesi

Viviana Picchiarelli | Newton Compton Editori

In particolare, Susanna Tamaro ripercorrerà il successo del suo popolarissimo libro Và dove ti porta il cuore, pubblicato proprio nel 1994.

Choco bimbi e Choco scuole

Sarà di certo uno squillo di campanella piacevole quello che – a partire dal prossimo 19 Ottobre – segnerà l’avvio dei laboratori firmati Eurochocolate per oltre 600 bambini. Dalla scuola dell’infanzia alle classi della scuola primaria di primo e secondo grado, i piccoli studenti saranno invitati a scoprire il mondo del cioccolato attraverso una serie di appuntamenti loro dedicati: degustazioni, laboratori di pasticceria e visite guidate per capire come nasce il cioccolato pregiato e quali sono i paesi produttori di cioccolato nel mondo.

Quattro i diversi percorsi a loro dedicati, che si svolgeranno Venerdì 19 Ottobre e da Lunedì 22 a Venerdì 26 Ottobre.

Al Centro servizi G. Alessi si svolgerà il laboratorio A lezione di cioccolato con Icam dedicato ai bambini della scuola primaria (con orario: 9.30 – 10.15 / 10.45 – 11.30). In gruppi da 25 i piccoli, sulle orme delle degustazioni per adulti, saranno guidati da esperti del settore per assaporare e imparare a conoscere i segreti del buon cioccolato.

All’ex Chiesa Santa Maria della Misericordia, in via Oberdan 54, si svolgerà invece l’appuntamento dal titolo Equoscuola: il cioccolato Sostenibile con Icam (sessione unica 9.15-10.00; pomeriggio, sabato e domenica ingresso libero, senza prenotazione). Un inedito percorso guidato dedicato al tema della produzione di cioccolato equo e solidale. A partire dalla storia del prodotto fino ai suoi valori nutrizionali, i bambini potranno comprendere tutta la filiera di produzione, dalla piantagione all’assaggio del prodotto finito. Per i piccoli sarà inoltre possibile visitare l’interessante sezioneEurochocolate World dedicata ai Paesi produttori di Cacao, al fine di comprendere l’origine del cacao ed i suoi processi di trasformazione in cioccolato. Numerosi paesi produttori si presenteranno non solo attraverso la loro cultura in termini di produzione di cacao, ma più in generale tramite le loro tradizioni, attraverso video, immagini fotografiche e la presenza diretta di loro rappresentanti.

Sempre all’ex Chiesa Santa Maria della Misericordia avrà luogo una cooking class cioccolatiera per mettere le mani in pasta: il laboratorio ChocoCake Design con Aps AnimataMente e La ciliegina che mancava (sessione unica 9.30-10.15) torna a grande richiesta, dopo il grande successo delle precedenti edizioni. Anche quest’anno il ChocoCake design allieterà tutti i bambini che vorranno cimentarsi in una golosa arte manipolativa scoprendosi esperti cake designer in erba!

Stessa location per gli appuntamenti ChocoPasticceri per un giorno con Aps AnimataMente e La ciliegina che mancava(sessione unica 10.30 -11.15). Per ripercorrere i 25 anni di Eurochocolate i bambini, guidati da pasticceri professionisti, realizzeranno dei golosi chocolollipop da confezionare e riportare a casa per un dolce ricordo. L’esperienza sarà arricchita dalla degustazione di un bicchiere di squisito Latte Grifo 100% Umbria.

Non solo Cioccolato…

Tante le presenze e le iniziative destinate a coinvolgere il popolo dei golosi, all’insegna della travolgente creatività che da 25 anni caratterizza Eurochocolate.

Immancabile la presenza di Ricola, con le sue inimitabili caramelle svizzere alle 13 erbe e le sue tisane benefiche. Sarà Mr Ricola, la simpatica mascotte dell’Azienda, a far scoprire a tutti i visitatori Herb–Caramel, la caramella golosa e unica per il suo perfetto ed equilibrato mix di gusto. Per chi vuole mettersi in gioco, parte la sfida firmata Ricola, “Gira con Gusto”, che per il compleanno di Eurochocolate mette in palio ricchissimi gadget.

Loacker arriva a Eurochocolate con la sua nuova linea di cioccolato “eletto prodotto dell’anno 2018”. Una bontà unica nata dall’esperienza Loacker con un cuore di fragrante cialdina che racchiude piccoli momenti di unica bontà. “Indovina qual è l’anima buona del cioccolato Loacker” sarà il gioco più goloso del festival!

Altra novità di questa edizione è L’Angelica che presenta a Eurochocolate la sua esclusiva Linea di Cioccolata Funzionale“BuonisSsima”, dove gusto e benessere si uniscono, per un piacere senza rimorsi. Un delizioso stand accoglierà il pubblico con la possibilità di degustare ed acquistare tutti i prodotti della gamma BuonisSsima, oltre alle famose tisane, da sempre il cuore dell’Istituto Erboristico L’Angelica.

Il gruppo Grifo Agroalimentare, realtà produttiva di riferimento per il territorio umbro, sarà il fornitore ufficiale del latte e della panna utilizzati nella manifestazione, mentre lo zucchero ufficiale sarà fornito da Italia Zuccheri , l’unico zucchero veramente italiano, equo e sostenibile,prodotto da 5700 aziende agricole che coltivano nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

Mondo Convenienza conferma la sua presenza a Eurochocolate e invita tutti a giocare insieme nella Casa degli Eventi in Piazza Italia dove il pubblico verrà coinvolto in attività di animazione e omaggiato con tanti gadget. Si potrà calciare insieme il pallone al gioco del calcio o portare a casa una bellissima foto ricordo in formato polaroid, che si trasformerà in gif animata da scaricare e condividere con gli amici più cari.

E ancora… Naviga nelle dolci acque di #Eurochocolate a bordo di Costa! Il 20 ed il 21 Ottobre cerca il “fumaiolo” Costa Crociere, scatta una foto e ricevi un dolce omaggio. Potrai scoprire tutte le favolose offerte vacanze Costa, ricevere informazioni e iscriverti al prestigioso Costa Club.

Chi vorrà godersi dolci coccole al sapor di cioccolato potrà, durante l’evento, prenotare il suo trattamento di benessere all’immancabile Choco Farm, che si svolge anche quest’anno presso il centro estetico Il Primosole (Via Bonazzi 10). Le dolci caratteristiche del cioccolato si uniscono alle benefiche proprietà delle acque termali, grazie alla linea dei prodotti di bellezza Linea Terme sensoriali di Terme di Chianciano. La pausa relax sarà resa ancora più piacevole dalla degustazione della Boule Lindor Latte.

Info e Prenotazioni: tel. 075 5732061 (apertura tutti i giorni, escluso la Domenica, ore 10-19).

Si rinnova cosi la collaborazione di Terme di Chianciano con Eurochocolate: due partner fonte di benessere e piacere per tutta la famiglia.

Grazie alla partnership con Trenitalia, official carrier di Eurochocolate 2018, presentando al ChocoCard Point il biglietto del treno regionale, oppure l’abbonamento regionale, anche con applicazione sovraregionale Trenitalia, con origine/destinazione una qualsiasi destinazione dell’Umbria, sarà possibile avere uno sconto di 1 euro sull’acquisto della ChocoCard e del 10 % sul primo acquisto presso gli stand di Costruttori di dolcezze.

Minimetrò è partner per la mobilità di Eurochocolate 2018. Partner della manifestazione anche Barton Park,Booking.com, Flixbus, e la scuola di cucina e catering Peccati di Gola.

Peugeot Ugolinelli è official car sponsor e metterà a disposizione della manifestazione una flotta di auto composta dai modelli rappresentativi della casa produttrice.

UBI Banca, terzo Gruppo bancario commerciale in Italia per capitalizzazione di Borsa, è partner anche quest’anno di Eurochocolate sostenendo in particolare la prestigiosa Cena di Gola.

Tra i sostenitori di Eurochocolate 2018, inoltre, si conferma anche quest’anno Sky Italia.

Confermato anche il supporto del partner IVO , la più grande rete di telecomunicazioni radio e fibra ottica del centro Italia, che attiverà una rete wifi free nella sala degustazioni. Nella Sala Stampa di Eurochocolate sarà possibile inoltre ricaricare il proprio telefonino grazie al partner CYBIR.

Dopo il successo dello scorso anno, Radio Subasio, la radio leader nel Centro Italia, torna ad essere la voce ufficiale di Eurochocolate 2018. Nel Subasio Social-box, in Piazza Italia, i visitatori della cioccolatosa kermesse, dopo avere percorso l’esclusivo “blue carpet”, potranno immortalarsi in simpatici Choco-selfie e Choco-video, tra saluti e dediche, da pubblicare e condividere utilizzando #ChocoSubasio. Nel 25esimo anniversario di Eurochocolate, gli speaker di Radio Subasio saranno eccezionalmente presenti nei due weekend dell’evento per intrattenere i propri ascoltatori… i più appassionati verranno omaggiati con gli originali gadget della Radio.

Le novità non finiscono qui. L’Università per Stranieri di Perugia e la Florida International University di Miami, nell’ambito del progetto COIL, hanno infatti ideato il contest “Il cioccolato parla italiano: Perugia-Miami per il 25°” per festeggiare il compleanno di Eurochocolate. Al concorso hanno partecipato studenti stranieri che studiano la lingua italiana nelle Università, licei e scuole medie della Florida e che hanno realizzato video, foto e immagini inedite per celebrare il cioccolato e il Festival che lo rappresenta. I nomi dei vincitori saranno svelati Giovedì 25 ottobre alle ore 17.00 a Palazzo Gallenga.

È tutto pronto per la venticinquesima edizione di Eurochocolate. Vi aspettiamo per festeggiare insieme un compleanno tutto d’argento!

