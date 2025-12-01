Unicoop e Superconti, chiusura di 10 supermercati umbri

1 Dicembre 2025 Morena Zingales Economia, InEvidenza 1
Unicoop e Superconti, chiusura di 10 supermercati umbri

Sindacati in agitazione, 340 dipendenti a rischio complessivo

Unicoop Etruria ha comunicato alle organizzazioni sindacali un piano di ridimensionamento che prevede tagli significativi al personale e la chiusura di numerosi punti vendita nel Centro Italia. La decisione, maturata in un incontro ufficiale, riguarda in particolare le sedi amministrative di Vignale e Castiglione del Lago, dove saranno coinvolti circa 180 lavoratori.

Sul fronte della rete commerciale, l’azienda ha annunciato la dismissione di 24 supermercati, con un impatto complessivo stimato su 340 dipendenti. La misura include possibili cessioni a terzi e interessa diverse insegne: sei ex Coop Centro Italia, sei ex Unicoop Tirreno e dodici Superconti.

In Umbria la situazione appare particolarmente pesante: verranno chiusi dieci punti vendita, suddivisi tra Unicoop e Superconti. Per Unicoop si tratta dei negozi di Cannara, Bastia Umbra, Tavernelle di Panicale e San Sisto a Perugia. Per Superconti, invece, la lista comprende la sede di via Settevalli a Perugia, oltre a quelle di Todi, Amelia, Acquasparta e due punti vendita a Terni.

Non è ancora stato definito il numero preciso di posti di lavoro a rischio in Umbria, ma le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno già proclamato lo stato di agitazione, accompagnato da un pacchetto di ore di sciopero da quantificare.

L’azienda giustifica la scelta con la necessità di contenere perdite economiche e ridurre le sovrapposizioni tra negozi delle proprie insegne. Una decisione che, secondo i sindacati, rischia di colpire duramente il tessuto sociale e occupazionale della regione, con effetti immediati sulle comunità locali.

La chiusura dei punti vendita non rappresenta soltanto un problema occupazionale, ma anche un cambiamento significativo per i consumatori umbri, che vedranno ridotta la disponibilità di strutture di riferimento. La rete di vendita, già frammentata, subirà un ridimensionamento che potrebbe modificare abitudini di acquisto e incidere sulla concorrenza nel settore della grande distribuzione.

Il confronto tra azienda e sindacati proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di individuare soluzioni che possano attenuare l’impatto sociale dei provvedimenti. Tuttavia, la tensione resta alta e la vertenza si annuncia complessa, in un contesto economico già segnato da difficoltà diffuse.

I video

 

Il telegiornale dell'Umbria del 6 marzo 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 6 marzo 2026
Sostegno alla genitorialità, in via Pigafetta a perugia inaugurato il centro promosso dal Consorzio
Tentata truffa ai danni di un anziano, arrestato 41enne a Venosa
Morte Samuele De Paoli, Cassazione conferma assoluzione per Patrizia Pinheiro
DonatoriNati, la cultura della donazione si tinge di rosa
Celebrate due figure simbolo
Anno Giudiziario Corte dei Conti Umbria
A Città di Castello apre un nuovo parcheggio gratuito alle porte del centro storico
Il telegiornale dell'Umbria del 5 marzo 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 5 marzo 2026
Rassegna Stampa del 6 marzo 2026
Crollo nel centro storico di Montefalco, paura questta mattina
Discarica Abusiva nella piana di Gioia Tauro
Restauro stendardo di Raffaello, la presentazione all'ICR di Roma
Umbria cuore verde d’Europa, Umbria cuore verde d’Italia
Arrestato primario a Parma per prestazioni mediche private
Accordo Toscana Umbria su Ambiente e Trasporti si fa sempre più forte
Iscriviti

 

Articoli correlati

1 Commento

  1. la coop sei tu. avanti popolo, ma soprattutto compagno compagno tu lavori ed io magno e poi te lo metto nel sacco

    Rispondi

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*