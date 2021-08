Villa Colle Cardinale e FAI Giovani Perugia, un evento di due giorni

Villa del Colle del Cardinale e il FAI Giovani Perugia organizzano un evento di due giorni per visitare

l’affascinante dimora cinquecentesca voluta dal cardinale Fulvio della Corgna e per vivere la bellezza del suo parco e dei suoi giardini.

* Visite guidate: 10:00, 11:00, 12:00, 16:00 (visita doppia, adulti e bambini), 17:00, 18:00

* Laboratorio per bambini: 10:30, 17:30

* Cena e dj-set: dalle 19

* Visite guidate notturne: 21:00, 22:00

* Visite guidate: ore 9:00, 10:00 (visita doppia, adulti e bambini), 11:00, 16:00, 17:00, 18:00

* Anteprima oliveto storico e degustazione di olio: 12:00

* Picnic nel parco: dalle 12:30

* Laboratorio per bambini: 16:30



Per partecipare, è obbligatorio presentare il proprio Green Pass e prenotare le diverse attività ai seguenti link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/…/villa-del…/ https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/…/villa-del…/

Per le visite, è previsto un contributo a partire da €5, €4 per gli iscritti FAI (per i bambini sotto i 12 anni le visite sono gratuite, sempre su prenotazione).

Il cibo sarà a cura di Bianco Sale Chef on the road: per la cena del sabato ci sarà un food truck, per il pranzo della domenica verranno proposti dei cestini da picnic al costo di €10. Si ricorda la necessità della prenotazione.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell’infezione da COVID-19.

Possibilità di iscriversi in loco al FAI. I giovani dai 18 ai 35 anni potranno usufruire della speciale quota di benvenuto FAI Giovani di 15€ e di rinnovare alla stessa quota.

Mostra meno Per ulteriori informazioni, contattarci all’indirizzo e-mail perugia@faigiovani.fondoambiente.it o nei nostri profili Facebook e Instagram.

Potevamo non pensare ai bambini?

Per loro si prospetta un dolcissimo weekend, alla scoperta delle opere d’arte più belle… quelle dell’aria e quelle della terra!

sabato 4 settembre ore 10.30: Alla scoperta delle api, in compagnia di Virgilio Ancellotti e Apicoltura Galli.

Un volo tra le storie, i miti e la quotidianità di questo affascinante e produttivo insetto…!

sabato 4 settembre ore 17.30: Zafferiamo, in compagnia di Isabella Bigerna Torcoli di Zafferano & Grani Antichi di Corciano.

Si realizzerà un piccolo zafferaneto da portare a casa e da accudire con pazienza e amore… e vedrete quanto i suoi fiori vi stupiranno!

[Entrambi i laboratori verranno attivati con un minimo di 10 iscritti. Costo dell’attività € 10. Prenotazione https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/…/villa…/…

domenica 5 settembre ore 16.30: Per fare tutto ci vuole un fiore…

In compagnia del direttore della Villa raccoglieremo le foglie cadute nel prato e le trasformeremo in… decorazioni natalizie! Perché in natura… tutto può rinascere, sempre!

[attività gratuita. Prenotazione https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/…/villa…/…]

