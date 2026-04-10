Trenitalia, Foligno polo d’eccellenza ferroviaria

Sequestrati a Roma 24mila litri di gasolio pericoloso ROMA (ITALPRESS) – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Roma contro le irregolarità ai distributori di benzina. Il bilancio è di quasi 24.000 litri di gasolio sequestrati, quattro colonnine sigillate e diversi gestori denunciati o sanzionati. Grazie all’uso di un laboratorio chimico mobile, le Fiamme Gialle hanno analizzato in tempo reale il gasolio in […]

Sequestrato portale di e-commerce, vendeva grandi marchi taroccati LATINA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Latina ha oscurato un portale di e-commerce che vendeva online accessori d’abbigliamento falsi, spacciandoli per prodotti di una nota maison napoletana. L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Terracina, è partita dal monitoraggio del web. I militari hanno individuato un sito che proponeva cravatte, sciarpe e foulard […]

Trump “Pessimo lavoro Iran sulla gestione del petrolio a Hormuz” WHASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ci sono notizie secondo cui l’Iran starebbe imponendo pedaggi alle petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz: è meglio che non lo stiano facendo e, se lo stanno facendo, è meglio che smettano subito!”.E’ quanto scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “L’Iran sta facendo un ‘pessimo […]

La Fiorentina crolla a Londra, il Crystal Palace vince 3-0 Netta sconfitta per la squadra di Vanoli nell'andata dei quarti di Conference League

Il Bologna crea e l’Aston Villa segna, al Dall’Ara vincono gli inglesi 3-1 Nell'andata dei quarti di Europa League in gol Konsa e Watkins (2) per gli ospiti, Rowe per i rossoblu'

La Cina lancia nuovi satelliti Internet nello spazio TAIYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha lanciato oggi nello spazio un nuovo gruppo di satelliti dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Si tratta del 21esimo gruppo di satelliti Internet in orbita terrestre bassa. Il lancio è avvenuto alle 3:38 del mattino (ora di Pechino), a bordo di […]

Cina contraria a divieti sui test di laboratorio applicati all’elettronica Usa PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina si oppone al piano della Federal Communications Commission statunitense di votare una proposta che vieterebbe a tutti i laboratori cinesi di testare i dispositivi elettronici utilizzati negli Stati Uniti, ha affermato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning. La mossa degli Stati Uniti, ha affermato Mao […]

CDP, nel 2025 utile record a 3,4 mld e patrimonio netto +6% ROMA (ITALPRESS) – L’utile netto di CDP raggiunge il massimo storico di 3,4 miliardi di euro, in ulteriore aumento (+3%) rispetto al 2024, mentre il patrimonio netto, pari a 32 miliardi di euro, è in crescita del 6%. Sono alcuni dei principali risultati illustrati durante la conferenza stampa di presentazione del Bilancio 2025 di Cassa […]

Un francobollo speciale per celebrare il centenario del Tridente Maserati MODENA (ITALPRESS) – A Roma si è tenuta la cerimonia di presentazione e annullo filatelico di nove francobolli ordinari, appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” e dedicati ad altrettanti marchi italiani secolari. Tra questi il Brand Maserati che quest’anno celebra i primi cento anni del suo iconico logo, il Tridente, e […]