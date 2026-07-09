Pendolari umbri, mozione approvata per rilanciare le ferrovie

Consiglio regionale chiede tavolo stabile con il Governo centrale

Pendolari umbri – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato a maggioranza una mozione che punta a rafforzare le iniziative a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini e a sostenere il mantenimento e il miglioramento dei collegamenti ferroviari regionali. L’atto impegna la Giunta regionale a sollecitare il Governo affinché venga istituito un tavolo permanente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di affrontare in maniera continuativa le criticità del sistema ferroviario che interessano il territorio umbro.

L’approvazione della mozione è stata commentata dalla consigliera regionale del Partito Democratico Letizia Michelini, che ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza dell’iniziativa a favore dei cittadini che quotidianamente utilizzano il trasporto ferroviario.

Una risposta ai problemi quotidiani dei viaggiatori

Il documento nasce con l’obiettivo di portare all’attenzione delle istituzioni nazionali le difficoltà affrontate ogni giorno da pendolari, studenti e lavoratori, categorie che utilizzano il treno per raggiungere luoghi di studio e di lavoro. Al centro della mozione vengono richiamati i disagi legati ai ritardi dei convogli, alle soppressioni delle corse, ai disservizi e all’allungamento dei tempi di percorrenza che, secondo quanto evidenziato, incidono in maniera significativa sulla qualità della mobilità regionale.

L’iniziativa mira quindi a rafforzare il confronto con il Governo e con gli organismi competenti affinché vengano individuate soluzioni in grado di garantire collegamenti ferroviari più affidabili ed efficienti per l’Umbria.

Il tavolo permanente richiesto al Ministero

Uno degli elementi centrali della mozione riguarda la richiesta di apertura di un tavolo permanente con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo quanto previsto dall’atto approvato, questo strumento dovrebbe consentire un confronto costante sulle esigenze della rete ferroviaria umbra e sulle problematiche che interessano il servizio.

L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione sulle necessità del territorio e promuovere iniziative utili a salvaguardare i collegamenti ferroviari, considerati fondamentali per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e sostenere le esigenze di studenti, lavoratori e pendolari.

Il voto a maggioranza e il mancato consenso unanime

La mozione è stata approvata a maggioranza e non all’unanimità, circostanza che la consigliera Letizia Michelini ha definito motivo di rammarico. Secondo quanto evidenziato nella nota diffusa dopo il voto, sarebbe stato auspicabile un sostegno condiviso da parte di tutte le forze presenti nell’Assemblea legislativa.

La consigliera ha richiamato il carattere trasversale della questione, sostenendo che i temi della mobilità, del diritto allo studio, del lavoro e della competitività del territorio dovrebbero rappresentare un terreno di confronto comune tra maggioranza e opposizione, indipendentemente dalle appartenenze politiche.

L’obiettivo di rafforzare il confronto con Governo e Ferrovie

Nel testo della nota viene ribadita la necessità che le istituzioni si presentino unite nei confronti del Governo, del Ministero e del Gruppo Ferrovie dello Stato, così da rafforzare la richiesta di servizi ferroviari adeguati alle esigenze della regione.

L’intento della mozione è quello di favorire un dialogo stabile tra i diversi livelli istituzionali, nella prospettiva di ottenere interventi capaci di migliorare la qualità dei collegamenti e rispondere alle esigenze dei cittadini che utilizzano quotidianamente il trasporto su rotaia.

L’impegno a seguire l’attuazione della mozione

La consigliera Letizia Michelini ha inoltre confermato l’intenzione di seguire l’attuazione degli impegni contenuti nella mozione, affinché quanto approvato dall’Assemblea legislativa possa tradursi in iniziative concrete.

Nella nota viene ribadito che i pendolari umbri chiedono servizi ferroviari efficienti e condizioni di viaggio dignitose, nel rispetto del diritto alla mobilità. L’auspicio espresso è che su questo tema possa svilupparsi un impegno istituzionale condiviso, con l’obiettivo di garantire collegamenti ferroviari rispondenti alle esigenze del territorio regionale e dei cittadini che ogni giorno si spostano per motivi di studio, lavoro e necessità personali.