Lavori sulla linea ferroviaria, cambia il servizio in Umbria!

Bus sostitutivi e nuovi collegamenti durante gli interventi RFI

Modifiche alla circolazione ferroviaria per i lavori sulla rete

Cambiano i collegamenti ferroviari in Umbria a partire da lunedì 14 luglio, quando prenderanno il via gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) lungo la linea Foligno-Terontola e all’interno della stazione di Perugia. Per consentire lo svolgimento dei cantieri, Trenitalia Regionale ha predisposto un piano di rimodulazione del servizio che interesserà diverse tratte fino ai primi giorni di settembre, con sospensioni temporanee della circolazione ferroviaria, limitazioni di percorso e attivazione di servizi sostitutivi su gomma.

L’intervento coinvolge uno dei principali collegamenti ferroviari dell’Umbria, con modifiche che riguarderanno sia i pendolari sia i viaggiatori diretti verso Toscana e Lazio. L’obiettivo delle opere è migliorare le prestazioni della linea, aumentare i livelli di sicurezza e rendere più accessibile la stazione del capoluogo regionale.

Le tratte interessate dalle sospensioni estive

La prima fase scatterà dal 14 luglio al 23 agosto, periodo nel quale sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Perugia Ponte San Giovanni e Terontola. In queste settimane il servizio sarà garantito attraverso autobus sostitutivi organizzati dal Regionale di Trenitalia, in coincidenza con i treni che continueranno a circolare regolarmente tra Perugia Ponte San Giovanni, Foligno e Roma, pur con alcuni adeguamenti di orario, e con quelli diretti verso Arezzo, Firenze, Castiglion del Lago e Chiusi dalla stazione di Terontola.

Dal 24 agosto al 6 settembre entrerà invece in vigore la seconda fase dei lavori. In questo periodo la circolazione ferroviaria tornerà disponibile tra Perugia Ponte San Giovanni e Perugia, seppure con una capacità ridotta della stazione che consentirà l’effettuazione di circa il 70% dei collegamenti ordinari. Rimarrà invece sospesa la tratta Perugia-Terontola, anche in questo caso con un servizio sostitutivo effettuato mediante autobus.

Riparte il collegamento con Perugia Sant’Anna

Una delle principali novità previste dal piano riguarda il ripristino della linea tra Perugia Ponte San Giovanni e Perugia Sant’Anna, che tornerà operativa dal 14 luglio. Contestualmente il servizio verrà rafforzato con fino a 22 corse nei giorni feriali, sei in più rispetto alla programmazione abituale.

Questa soluzione consentirà ai viaggiatori provenienti da Ponte San Giovanni di raggiungere direttamente il centro di Perugia, offrendo un’alternativa ferroviaria durante il periodo dei lavori e contribuendo a limitare i disagi dovuti alla sospensione delle altre tratte.

Dove fermeranno gli autobus sostitutivi

Per agevolare gli spostamenti, Trenitalia ha individuato punti di fermata facilmente raggiungibili dai passeggeri. A Perugia gli autobus effettueranno servizio presso il Piazzale Minimetrò, fermata 1B, mentre a Perugia Ponte San Giovanni e Terontola le fermate saranno collocate nei piazzali esterni alle rispettive stazioni ferroviarie.

Gli orari degli autobus potranno subire variazioni in relazione alle condizioni della viabilità stradale. Di conseguenza, i tempi di percorrenza potrebbero risultare superiori rispetto a quelli normalmente previsti per il trasporto ferroviario.

Gli interventi previsti sulla linea e nella stazione

Il programma dei lavori comprende numerosi interventi di manutenzione e ammodernamento distribuiti lungo la linea ferroviaria e nella stazione di Perugia.

Nelle gallerie di Magione, Passignano e Monte Gualandro saranno eseguite attività di manutenzione e aggiornamento delle infrastrutture. È inoltre prevista la manutenzione straordinaria degli impianti della trazione elettrica e l’installazione del sistema tecnologico PAI-PL (Protezione Automatica Integrativa dei Passaggi a Livello) su alcuni attraversamenti ferroviari, con l’obiettivo di incrementare gli standard di sicurezza.

La stazione di Perugia sarà interessata da importanti opere di accessibilità. Il programma prevede la realizzazione delle strutture necessarie per installare nuovi ascensori nell’atrio e sui marciapiedi 2 e 3, l’innalzamento del secondo marciapiede per consentire l’accesso ai treni a raso secondo la normativa vigente e la costruzione di una nuova pensilina destinata ai viaggiatori.

Assistenza ai passeggeri durante il periodo dei lavori

Per tutta la durata delle modifiche resteranno operativi gli sportelli delle biglietterie e i desk di assistenza nelle stazioni di Perugia e Terni, secondo i consueti orari di apertura. Saranno inoltre attivati presìdi straordinari di supporto nelle stazioni di Perugia e Perugia Ponte San Giovanni, calibrati in base all’afflusso dei viaggiatori.

Trenitalia ricorda inoltre alcune limitazioni previste sui bus sostitutivi. Non sarà consentito il trasporto di biciclette, monopattini elettrici, monoruota, hoverboard e altri mezzi di micromobilità elettrica. Non potranno viaggiare neppure animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani di assistenza.

Informazioni utili per chi viaggia

I passeggeri sono invitati a verificare gli orari aggiornati prima della partenza, poiché le modifiche al servizio potrebbero comportare variazioni rispetto alla normale programmazione. Le informazioni saranno progressivamente rese disponibili attraverso i canali di acquisto e informazione di Trenitalia, oltre alle comunicazioni inviate tramite e-mail o SMS ai viaggiatori interessati.

L’insieme degli interventi programmati punta a rendere la rete ferroviaria umbra più moderna, affidabile e sicura, migliorando la regolarità della circolazione, le prestazioni della linea e l’accessibilità della stazione di Perugia, in vista della ripresa completa del servizio al termine dei lavori previsto entro i primi giorni di settembre.