Prezzi record per la benzina, raggiunti i 2 euro al litro in Umbria

Prezzi record per la benzina – Oggi, secondo le medie regionali fornite dal Mimit, diverse regioni italiane hanno superato la soglia dei 2 euro al litro per la benzina self-service. Tra queste regioni rientrano la Campania, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e la Sicilia. Inoltre, Emilia Romagna e Umbria hanno raggiunto esattamente i 2 euro per un litro di benzina.

Il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha commentato questa situazione definendola allarmante. Ha anche evidenziato che, secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente, il prezzo del gasolio in modalità self-service ha superato la soglia di 1,9 euro al litro. Questo rappresenta un aumento significativo rispetto ai dati rilevati il 10 luglio, quando il prezzo era di 1,684 euro al litro.

Dona ha sottolineato che questa costante crescita dei prezzi è insostenibile per gli automobilisti e che il governo non può semplicemente offrire bonus solo ai meno abbienti come soluzione. Ha evidenziato che, rispetto ai dati del 10 luglio, il governo sta incassando più IVA per litro di benzina e gasolio. Questo significa che per ogni litro di benzina, il governo incassa quasi 3 cent in più rispetto a luglio, mentre per il gasolio sono oltre 4 cent in più.

Da luglio 2023, il prezzo della benzina self-service è aumentato di oltre 15 cent al litro, equivalente all’8,3%, il che si traduce in un costo aggiuntivo di 7 euro e 62 cent per un pieno di 50 litri. Per quanto riguarda il gasolio, l’aumento è stato di oltre 24 cent al litro, pari al 14,3%, con un costo aggiuntivo di 12 euro e 1 cent per ogni rifornimento.