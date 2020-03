M’Illumino di meno edizione 2020, Oasi e Tigre aderiscono

Anche quest’anno, tutti gli Oasi e Tigre del Gruppo Gabrielli nelle regioni Marche Abruzzo Umbria Molise e Lazio, aderiranno al “silenzio energetico” in occasione dell’edizione 2020 di M’Illumino di meno. Il prossimo 6 marzo dalle ore 18.00 alle ore 19.00, la riduzione dell’intensità luminosa negli store ribadisce la volontà dell’azienda di partecipare alla sensibilizzazione sul tema, cosciente del suo ruolo e dell’importanza di applicare in primis accortezze ecosostenibili che possono incentivare una emulazione da parte dei clienti nella propria quotidianità, o rafforzare in essi un comportamento già radicato.

Già oggi c’è da parte dell’azienda un atteggiamento concreto verso la tutela dell’ambiente : tutti i nuovi punti di vendita sono in classe energetica A+ , producono parte della loro energia da fonti alternative , dispongono di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici e di nuovi sistemi di illuminazione e generazione di calore. Nel contempo è in atto un forte investimento per rendere più moderne ed efficienti le strutture del Gruppo Gabrielli , già esistenti.

“Il sovraccarico di eccedenze di ogni genere ha compromesso la salubrità ambientale e la cronaca lo testimonia ogni giorno – ha detto Barbara Gabrielli vicepresidente del Gruppo Gabrielli – compito di noi tutti è stimolare il cambiamento dando l’esempio soprattutto in relazione alle giovani generazioni. Le azioni semplici posso spesso rivelarsi le più efficaci per adottare nuovi modi di relazionarsi nei confronti dell’ecosostenibilità a 360 gradi”.