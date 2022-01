Verisure arriva in Umbria, 100 nuovi posti di lavoro, ecco come candidarsi

Verisure, multinazionale di allarmi monitorati e sicurezza domestica, investe in Italia per portare sicurezza e creare posti di lavoro: presente già in 12 regioni, oggi arriva in Umbria. Due le province interessate nella prima fase di espansione nella regione: Terni e Perugia. Oltre 30 i nuovi posti di lavoro previsti nel 2022, altri 70 entro il 2025.

L’ultimo “biennio Covid” ha colpito duramente l’economia italiana e i posti di lavoro con un tasso di occupazione che – secondo i dati Istat 2021 – scende annualmente del -2% affiancato da un -4,1% di lavoratori a febbraio 2021 rispetto a febbraio 2020. Proprio sul fronte occupazione, l’Umbria è tra le regioni d’Italia particolarmente colpite dalla pandemia: dal 2019 al 2020, la regione ha perso quasi 6 mila e 500 occupati. Non solo, l’Umbria ha perso oltre 5 mila giovani lavoratori tra i 25 e i 34 anni, un po’ più donne che uomini, con un tasso di caduta doppio rispetto a quello nazionale: per ogni 10 occupati in meno, in Umbria 8 sono giovani (meno di 4 in Italia).

Arrivata in Italia nel 2013, Verisure sta investendo continuamente nella Penisola e nei cittadini italiani per portare il proprio servizio di Alta Sicurezza a tutte le famiglie e le attività commerciali del Paese. In appena 8 anni, ha creato circa 2.000 posti di lavoro in 13 regioni d’Italia con uffici in ben 50 province.

E proprio nel biennio pandemico, Verisure non si è mai fermata. Ha continuato ad espandersi e a creare posti di lavoro:

si è espansa nelle Marche, Puglia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e oggi Umbria, passando da 8 a 13 regioni in cui offrire il proprio servizio di sicurezza e lavoro;

in cui offrire il proprio servizio di sicurezza e lavoro; ha confermato i propri forecast di assunzioni inserendo in media 350 nuove risorse l’anno tra headquarter e territori;

tra headquarter e territori; ha incrementato la propria rete di Esperti sul territorio da 700 a 1.000 risorse.

Non solo, l’azienda è stata recentemente premiata Campione della Crescita 2022 dall’Istituto Tedesco ITQF e La Repubblica Affari & Finanza per la rapida crescita di fatturato registrata nel triennio 2017-2020 (+31,51%) e posti di lavoro più che raddoppiati.

Per il prossimo triennio, gli obiettivi sono chiari:

portare lavoro e sicurezza ad almeno il 90% della penisola entro il 2025;

creare un team di oltre 3.000 dipendenti e collaboratori;

proteggere più di mezzo milione di famiglie e attività commerciali – che ad oggi sono oltre 191.000.

In questo percorso di crescita ed investimento, l’Umbria rappresenta un tassello importante sia in termini di offerta di sicurezza ai cittadini sia di offerta di lavoro:

Oltre 30 sono le risorse ricercate da Verisure Italia nelle province di Perugia e Terni nel 2022 ;

; Entro il 2025, altri 70 nuovi posti di lavoro saranno aperti nell’intera regione.

“Il nostro scopo di proteggere persone non riguarda solo i nostri clienti ma anche i nostri dipendenti e collaboratori, sia attuali che futuri. È investimento nel territorio, sostegno all’occupazione, cura e crescita del capitale umano. Le persone sono la risorsa più importante per confermarci leader del settore” afferma Ercole Monaco, Sales Structure Creation Director Verisure Italia.

I RUOLI RICERCATI E L’OFFERTA DI VERISURE

Verisure ricerca personale nella regione Umbria per i ruoli di consulenti commerciali. La ricerca è rivolta sia a giovani alla prima esperienza di lavoro sia a candidati professionisti sia a persone che semplicemente hanno voglia di rimettersi in gioco con una nuova opportunità di lavoro. È richiesta energia e motivazione, determinazione, orientamento al risultato e ambizione di crescita personale e professionale.

Verisure offre loro:

ambiente di lavoro innovativo ed energico , internazionale e multiculturale, dove vige una cultura di meritocrazia, collaborazione e squadra, diversity e inclusion;

, internazionale e multiculturale, dove vige una cultura di meritocrazia, collaborazione e squadra, diversity e inclusion; percorsi formativi tecnici e soft sviluppati ad hoc per il ruolo di consulente commerciale: dall’inserimento in azienda alla crescita nel ruolo attraverso periodiche sessioni di aggiornamento e Academy interne;

tecnici e soft sviluppati ad hoc per il ruolo di consulente commerciale: dall’inserimento in azienda alla crescita nel ruolo attraverso periodiche sessioni di aggiornamento e Academy interne; piani di crescita professionale trasparenti, strutturati e ben definiti;

trasparenti, strutturati e ben definiti; supporto costante da parte del proprio Manager, del team e dell’azienda;

da parte del proprio Manager, del team e dell’azienda; retribuzione e bonus competitivi sul mercato;

competitivi sul mercato; settore dinamico e in forte crescita in Italia.

È possibile consultare le posizioni aperte e candidarsi direttamente sul Career Site di Verisure: https://lavoro.verisure.it/.