Occupazione femminile in Umbria: cresce ma resta divario

Dati 2025 mostrano avanzamenti e criticità persistenti

Un bilancio tra progressi numerici e qualità del lavoro

Occupazione femminile in Umbria – Il mercato del lavoro umbro registra un trend positivo per la componente femminile, sebbene permangano significative discrepanze nella qualità dell’impiego offerto. Una ricerca congiunta tra la Consigliera di parità della Regione Umbria e l’Agenzia Umbria Ricerche ha delineato un quadro complesso dove l’aumento quantitativo non corrisponde a una piena equità sostanziale . Le differenze si manifestano chiaramente nelle retribuzioni, nelle prospettive di carriera e nella ripartizione dei compiti domestici e di cura. La pubblicazione intitolata “Le asimmetrie di genere nella società umbra. Donne e lavoro, un percorso ancora incompiuto” è stata illustrata presso palazzo Donini, sede istituzionale di rilievo, evidenziando come il cammino verso la parità effettiva richieda ancora sforzi considerevoli da parte di tutti gli attori sociali ed economici.

I dati statistici confermano il gap retributivo

Le cifre relative al 2025 indicano che le donne occupate in regione hanno raggiunto la quota di 172.300 unità, con un incremento annuo di 3.100 persone. Il tasso di occupazione femminile si attesta al 63 per cento, un risultato importante che tuttavia non cancella le criticità strutturali. Le donne costituiscono ancora il 57,4 per cento della platea dei disoccupati , segnalando una maggiore vulnerabilità nel mantenimento del posto di lavoro. Sul fronte economico, il divario rimane marcato: nel 2024 il reddito medio annuo da lavoro per le donne umbre è stato di 20.721 euro, significativamente inferiore ai 27.141 euro percepiti dagli uomini. Questa disparità economica limita l’autonomia personale e rende più difficile l’uscita da situazioni di disagio o violenza domestica, come sottolineato dalle autorità presenti all’evento.

Le istituzioni chiamano a una risposta integrata

Simona Meloni, assessora regionale alle Pari opportunità, ha evidenziato come l’indipendenza economica sia prerequisito fondamentale per la libertà di scelta e la sicurezza individuale. Senza risorse proprie, le donne faticano a costruire progetti di vita autonomi e a garantire stabilità alla propria famiglia. La pandemia ha inoltre messo in luce la fragilità di alcune conquiste, costringendo molte lavoratrici a scegliere tra professione e responsabilità familiari. Il ricorso al part-time e a forme di lavoro discontinuo riguarda prevalentemente la popolazione femminile , rendendo urgente una redistribuzione dei carichi di cura. Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa, ha ricordato che l’articolo 3 della Costituzione impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli concreti alla partecipazione, non limitandosi all’uguaglianza formale. Nonostante i migliori risultati scolastici delle ragazze, l’accesso ai ruoli dirigenziali resta difficoltoso.

Una strategia multidisciplinare per il futuro