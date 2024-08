Gruppo Saxa Gres; incontro al ministero imprese e made in italy; assessore Fioroni “disattese le aspettative”

La Regione Umbria si è seduta oggi al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la Regione Lazio, i Sindaci di Roccasecca e Gualdo Tadino, il Gruppo Saxa Gres, il fondo Hines e le segreterie nazionali e territoriali di CGIL, CISL, UIL, FILCTEM, UILTEC e UGL Chimici unitamente alle RSU per confrontarsi in merito alla delicata vicenda industriale che coinvolge i tre siti produttivi del Gruppo Saxa Gres, tra i quali Gualdo Tadino.

“L’incontro – ha commentato l’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni – ha disatteso le aspettative degli interlocutori coinvolti in quanto non ha permesso di acquisire elementi di novità necessari per valutare l’affidabilità dell’operazione che non può che essere di natura industriale. Ancora una volta ci troviamo invece a ragionare sull’ingresso di soggetti deputati a superare la crisi finanziaria del Gruppo in una prospettiva produttiva e di economia circolare ancora troppo debole. L’Assessorato continuerà a monitorare con la massima attenzione gli sviluppi di questa vicenda”.