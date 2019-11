Grido di allarme e preoccupazione, serve chiarezza per lavoratori ex Novelli

«Lanciamo lanciare un grido di allarme per una vertenza logorante per i lavoratori della ex Gruppo Novelli, ex Alimentitaliani in fallimento, iniziata nel lontano 2011. Un braccio di ferro senza fine, fatto di notevoli sacrifici dei lavoratori sia in termini economici che occupazionali, affrontata nei tavoli Ministeriali e persa nei meandri dei tribunali».

I sindacati, Fai-Cisl Flai-Cgil Uila-Uil dell’Umbria, definiscono la situazione molto complicata e si auspicavano un possibile accordo tra le curatele di Terni e Castrovillari, propedeutico al probabile dissequestro delle agricole in favore delle procedure. Tutto ciò al fine di arrivare ad un bando di vendita dell’intera filiera delle uova (dalla commercializzazione – alle fattorie, tutto ciò al fine di arrivare ad un bando di vendita dell’intera filiera delle uova (dalla commercializzazione – alle fattorie.

«Questo non è avvenuto! – scrivono in una nota – Non siamo qui a dare colpe o trovare colpevoli, anche se auspichiamo vivamente che la giustizia faccia il suo corso identificando responsabili e responsabilità a tutti i livelli, ma i fatti ci vedono costretti ad esternare le nostre preoccupazioni perché a tutt’oggi non vediamo percorsi che mettano in salvaguardia i lavoratori tutti e la filiera stessa ».

La curatela di Castrovillari secondo quanto è stato riferito ai sindacati, effettuerà un Bando di affitto per un solo pezzo del Business delle uova (Pastorizzato, Marchio, Commercializzazione e Mangimificio), mentre le Fattorie Agricole rimarrebbero fuori in quanto sono sotto la custodia della Procura di Castrovillari. Inoltre si aggiungono ulteriori difficoltà per le attività produttive degli allevamenti, poiché vi sarebbe un pignoramento esecutivo di un primario Istituto di Credito su immobili delle Fattorie.

«Pretendiamo – affermano – che, nella compilazione dei bandi, siano previste garanzie per i livelli occupazionali e salariali dei lavoratori, attraverso l’attenta verifica dei soggetti imprenditoriali interessati. Su questi temi serve maggiore trasparenza tra i soggetti interessati alla vertenza ».

I sindacati chiedono in tutte le fasi dell’esercizio provvisorio percorsi condivisi evitando decisioni unilaterali. E ribadiscono con forza e chiarezza la necessità di continuare, come in passato, il confronto in una sede tecnica istituzionale, per una concreta e definitiva risoluzione dei problemi.

«Persiste – affermano in chiusura di comunicato – la necessità imminente di riprogrammare un tavolo con la Curatela di Alimentitaliani, per analizzare e prorogare la cassa in scadenza a Maggio 2020, alla luce anche della richiesta di proroga dell’esercizio provvisorio. Inoltre che i percorsi di riqualificazione del personale in Cassa Integrazione Straordinaria, coinvolto nel programma Umbria Attiva, inizino a dare le risposte che meritano ai lavoratori. Serve, in sostanza, una cabina di regia con i soggetti coinvolti e alla presenza delle istituzioni a tutti i livelli. Un vero S.O.S quindi lanciano per non vanificare gli sforzi fatti dai dipendenti fino ad ora per il mantenimento della continuità aziendale e dello stato occupazionale».