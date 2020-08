Ex Merloni, domani lavoratori, sabato 22 agosto, presidio sindacale a Gualdo Tadino

Domani, sabato 22 agosto, alle ore 10.00 le Rsu della Indelfab (ex Jp Industries, ex Merloni) insieme ai sindacati organizzano un presidio (nel pieno rispetto delle normative Covid) a Gualdo Tadino, in Piazza Martiri della Libertà, sotto la sede del Comune, per protestare contro la decisione unilaterale dell’azienda di aprire la procedura di mobilità per la totalità dei dipendenti occupati tra Umbria e Marche. Solo nello stabilimento di Gaifana di Nocera Umbra così si troverebbero senza lavoro circa 270 persone, una vera bomba sociale per il territorio. Tutti gli organi di informazione sono invitati a partecipare.