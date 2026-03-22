Inaugurazione AA 2025-2026 Scuola Beni Culturali a Gubbio

22 Marzo 2026 Rita Paltracca Breaking News, Formazione, Istituzioni, Istruzione 0
Inaugurazione AA 2025-2026 Scuola Beni Culturali a Gubbio
foto da Facebook Unipg

Una occasione unica per conoscere la formazione della Scuola

di RitaPaltracca

Perugia, 22-03-2026 – L’avvio dell’anno accademico 2025-2026 della Scuola di Specializzazione in Beni Storico‑Artistici dell’Università degli Studi di Perugia si svolgerà il 26 marzo 2026 alle 16:30 nel Complesso di San Benedetto a Gubbio, luogo che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per la formazione avanzata nel settore dei beni culturali. L’apertura ufficiale è affidata ai saluti istituzionali del magnifico rettore della Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, al sindaco Vittorio Fiorucci, al rappresentante della Fondazione Perugia Massimo Panfili e al direttore della Scuola Adriano Amendola, che esporranno il quadro di una realtà accademica in costante crescita.

Inaugurazione AA 2025-2026 Scuola Beni Culturali a Gubbio

La prolusione è affidata alla professoressa Anna Maria Ambrosini Massari, che presenterà un approfondimento dedicato ai progetti di ricerca su Federico Barocci, illustrando risultati, metodologie e prospettive di studio. A seguire, gli interventi degli allievi diplomati: Filippo Duro, Silvia Fialuro, Rosamaria Imbriani e Mattia Giancarli per far emergere la varietà dei percorsi formativi e delle esperienze maturate all’interno della Scuola. A chiudere gli interventi, l’assessora alla Cultura del Comune di Gubbio, Paola Salciarini e alla direttrice vicaria Cristina Galassi.
A seguire un momento conviviale con apéritif et vin d’honneur.

La Scuola si distingue nel panorama italiano per la sua struttura consorziata, che coinvolge undici atenei: Pescara‑Chieti, Teramo, L’Aquila, Urbino, Molise, Milano IULM, Parma, Salerno, Basilicata, Tuscia e Calabria. Questa rete amplia il bacino di competenze e garantisce un confronto costante con docenti, ricercatori e professionisti provenienti da contesti diversi, offrendo agli studenti un ambiente formativo dinamico e interdisciplinare. La sede di Gubbio è ospitata negli spazi del Complesso di San Benedetto (via Tifernate, 11) restaurati grazie al sostegno del Comune di Gubbio e della Fondazione Perugia, che ha contribuito anche al recupero degli arredi e all’inserimento delle sculture della Biennale di Gubbio in un contesto che unisce storia, architettura e contemporaneità, diventando un laboratorio ideale per chi si prepara a operare nel settore dei beni culturali.

L’obiettivo è formare professionisti capaci di operare con competenza in musei, soprintendenze, fondazioni, enti pubblici e privati, con una visione ampia e aggiornata del settore.

I video

 

Concerto ostenzione Assisi concerto SU QUESTO COLLE - LYRICS
Concerto ostenzione Assisi concerto SU QUESTO COLLE - LYRICS
Il telegiornale dell'Umbria del 20 marzo 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 20 marzo 2026
31 milioni per la culturaRigenerazione urbana, spettacoli dal vivo, promozione della lettura Tocca
Assalti con esplosivo, agli sportelli bancomat in Irpinia
Consiglio Unione Europea, energia e competitività priorità per l’Italia
Dente del giudizio Approfondimento con lo Studio dentistico Galletti
Esperienze di Vitae del Centro Italia, il grande banco d'assaggio AIS a Perugia
Grande Lirica Umbria porta la Traviata di Verdi al Morlacchi ed è tutto esaurito
La Cucina Italiana è patrimonio Unesco
Polizia di Stato latitanti dal 1999, arrestati per omicidio in Albania
Il Telegiornale dell'Umbria del 19 marzo 2026
Il Telegiornale dell'Umbria del 19 marzo 2026
Rassegna Stampa del 20 marzo 2026
Rassegna Stampa del 20 marzo 2026
A Città di castello, inaugurati chiostro di San Domenico e l’ex chiesa Carità
Blitz dei carabnieri, in un canile abusivo sul solaio di un palazzo
Consiglio comunale di Città di Castello si pronuncia all’unanimità contro il dimensionamento scolast
Denunciato un uomo di 72 anni responsabile delle scritte diffamatorie rivolte al Presidente del Tori
Iscriviti

 

Articoli correlati

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*