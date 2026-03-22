Inaugurazione AA 2025-2026 Scuola Beni Culturali a Gubbio

Una occasione unica per conoscere la formazione della Scuola

di RitaPaltracca



Perugia, 22-03-2026 – L’avvio dell’anno accademico 2025-2026 della Scuola di Specializzazione in Beni Storico‑Artistici dell’Università degli Studi di Perugia si svolgerà il 26 marzo 2026 alle 16:30 nel Complesso di San Benedetto a Gubbio, luogo che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per la formazione avanzata nel settore dei beni culturali. L’apertura ufficiale è affidata ai saluti istituzionali del magnifico rettore della Università degli Studi di Perugia, Massimiliano Marianelli, al sindaco Vittorio Fiorucci, al rappresentante della Fondazione Perugia Massimo Panfili e al direttore della Scuola Adriano Amendola, che esporranno il quadro di una realtà accademica in costante crescita.

La prolusione è affidata alla professoressa Anna Maria Ambrosini Massari, che presenterà un approfondimento dedicato ai progetti di ricerca su Federico Barocci, illustrando risultati, metodologie e prospettive di studio. A seguire, gli interventi degli allievi diplomati: Filippo Duro, Silvia Fialuro, Rosamaria Imbriani e Mattia Giancarli per far emergere la varietà dei percorsi formativi e delle esperienze maturate all’interno della Scuola. A chiudere gli interventi, l’assessora alla Cultura del Comune di Gubbio, Paola Salciarini e alla direttrice vicaria Cristina Galassi.

A seguire un momento conviviale con apéritif et vin d’honneur.

La Scuola si distingue nel panorama italiano per la sua struttura consorziata, che coinvolge undici atenei: Pescara‑Chieti, Teramo, L’Aquila, Urbino, Molise, Milano IULM, Parma, Salerno, Basilicata, Tuscia e Calabria. Questa rete amplia il bacino di competenze e garantisce un confronto costante con docenti, ricercatori e professionisti provenienti da contesti diversi, offrendo agli studenti un ambiente formativo dinamico e interdisciplinare. La sede di Gubbio è ospitata negli spazi del Complesso di San Benedetto (via Tifernate, 11) restaurati grazie al sostegno del Comune di Gubbio e della Fondazione Perugia, che ha contribuito anche al recupero degli arredi e all’inserimento delle sculture della Biennale di Gubbio in un contesto che unisce storia, architettura e contemporaneità, diventando un laboratorio ideale per chi si prepara a operare nel settore dei beni culturali.

L’obiettivo è formare professionisti capaci di operare con competenza in musei, soprintendenze, fondazioni, enti pubblici e privati, con una visione ampia e aggiornata del settore.