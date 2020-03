Scrivi in redazione

Coop Centro Italia e Superconti: prezzi bloccati per due mesi

Prezzi fermi con effetto immediato e per i prossimi 2 mesi (fino al 31 maggio). L’iniziativa coinvolge tutti i prodotti in assortimento: dai freschi e freschissimi come latte, uova, salumi, latticini, ma anche carne pesce, frutta e verdura, all’assortimento confezionato, sia a marchio Coop, sia di tutte le altre marche.

“Il nostro è un impegno concreto per proteggere il potere di acquisto delle famiglie e per evitare l’insorgere di rischi speculativi legati all’emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo. Bloccare i prezzi di tutti i prodotti per due mesi è una misura preventiva che abbiamo deciso di attuare a garanzia dei nostri soci e consumatori. Inoltre se si rendesse necessario, siamo pronti a tutelare i nostri produttori e allevatori italiani da altri fenomeni speculativi, garantendo loro la giusta remunerazione” fanno sapere dalla Cooperativa.

Il blocco dei prezzi dell’intero assortimento per due mesi – fino al 31 maggio 2020 – riguarda tutti gli oltre 100 punti vendita a insegna Ipercoop, Coop, Incoop e Superconti del Gruppo Coop Centro Italia, distribuiti nelle province di Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Macerata, Rieti, Viterbo, Roma e L’Aquila.

In questa fase eccezionale Coop si impegna ad agire sia a monte, verso i fornitori, che a valle, verso i consumatori, per garantire la stabilità dei prezzi e delle remunerazioni dei diversi attori della filiera, come è nel DNA della cooperazione di consumo.