Ascolti tv Mattarella record in Lazio al 66%, Umbria al 57%

Sfilata 2 giugno su Rai1, boom tra giovani e laureati
Ascolti tv Mattarella – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ottenuto il suo risultato più alto in Umbria. La regione ha registrato il 57,5 per cento di share durante la Parata militare del 2 giugno.
Un dato che spicca nel panorama nazionale. Le Marche seguono con il 55,8 per cento. La Toscana si attesta al 49,5. Il Lazio, regione della sede istituzionale, tocca il 66 per cento. Significa due cittadini su tre davanti al televisore.
Oltre tre milioni di spettatori per la diretta su Rai 1
La trasmissione della sfilata – scrive Klaus Davi – ha totalizzato una media di 3.281.000 spettatori. Lo share medio nazionale ha raggiunto il 44,3 per cento. Gli analisti di OmnicomMediaGroup definiscono il risultato “monstre”. La società ha realizzato il report per il quotidiano Libero.
Il monitoraggio quotidiano dei trend audiovisivi ha preso in esame due eventi. Il primo è la tradizionale parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica. Il secondo è lo speciale del Tgr sul cinquantesimo anniversario del terremoto in Friuli. La trasmissione è andata in onda da Gemona lo scorso 6 maggio su Rai 3.
Mattarella conquista anche i giovanissimi
La ricerca evidenzia un fenomeno sorprendente. Il capo dello Stato sa intercettare con efficacia il pubblico più giovane. Tra gli over 65 si registra una punta del 52 per cento. I teenager toccano il 35 per cento. I bambini tra 8 e 14 anni raggiungono il 31 per cento. La fascia 25-34 anni supera il 33 per cento.
Il dato sui titoli di studio è altrettanto significativo. Tra i laureati lo share sale al 55 per cento. Una conferma della capacità di Mattarella di parlare a un pubblico colto e attento.
Il Friuli e la memoria del terremoto del 1976
Lo speciale del 6 maggio su Rai 3 ottiene una media di 452mila spettatori. Lo share nazionale si ferma al 5,6 per cento. In Friuli Venezia Giulia il risultato schizza al 28 per cento. Il Molise registra il 14,4 per cento. La Basilicata tocca il 13,6. La Calabria raggiunge l’11,2. Lombardia e Veneto si attestano mediamente al 7 per cento.
Tra gli over 65 le punte sfiorano l’8 per cento. Nella fascia 20-24 anni si arriva al 3 per cento. I laureati toccano il 5 per cento. I diplomati di scuola media superiore sfiorano il 6.
I consensi regione per regione
L’analisi diffusa da OmnicomMediaGroup e Libero fotografa il gradimento in tutta Italia. Il Friuli segna il 47,4 per cento durante la parata. Il Veneto si ferma al 44,6. La Sardegna raggiunge il 44 per cento. Il Piemonte tocca il 42,5. La Liguria si attesta al 41,6. Lombardia ed Emilia-Romagna viaggiano entrambe al 41,4. La Puglia registra il 40,8. La Calabria si ferma al 40 per cento.
L’ascolto da dispositivi mobili cresce
Gli analisti sottolineano un fenomeno inedito. Mattarella interagisce con tutti i target, compresa la generazione dei nativi digitali. La conferma arriva dai dati sugli ascolti da device. Smart tv, smartphone, pc e tablet sono entrati nel panel Auditel dalla fine del 2024.
L’analisi di OmnicomMediaGroup e Libero registra punte di quasi 100mila utenti connessi in contemporanea. Un numero significativo per un evento istituzionale. Il presidente raggiunge il pubblico anche attraverso le nuove piattaforme di streaming.
L’Umbria guida la classifica nazionale
Il dato umbro del 57,5 per cento rimane il picco assoluto. Nessun’altra regione si avvicina a questo risultato. La capacità di Mattarella di catalizzare l’attenzione di fasce demografiche molto diverse rappresenta un caso mediatico. I coefficienti di penetrazione tra i più giovani sono insolitamente alti per una figura istituzionale. Il consenso trasversale su tutto il territorio nazionale conferma un legame profondo tra il capo dello Stato e gli italiani.
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