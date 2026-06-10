Ascolti tv Mattarella record in Lazio al 66%, Umbria al 57%

Cina, esportazioni di auto a nuova energia più che raddoppiate a maggio PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A maggio, le esportazioni cinesi di autovetture a nuova energia sono aumentate del 112,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 424.000 unità, hanno mostrato oggi i dati diffusi da un’associazione di settore. Il mese scorso, le esportazioni sono cresciute del 4,4% rispetto ad aprile 2026 e hanno rappresentato il 54,1% […]

In arrivo 354 nuovi magistrati, Nordio firma il decreto di assegnazione delle sedi A breve 354 nuovi magistrati al lavoro negli uffici giudiziari, per assicurare una sempre più efficace risposta di giustizia ai cittadini

Cina, lanciati due nuovi satelliti nello spazio JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Zhuque-2E Y6, con a bordo due satelliti denominati Spacesail DTC 01 e China Mobile 02, decolla dalla zona pilota per l’innovazione spaziale commerciale di Dongfeng, nella Cina nord-occidentale, il 9 giugno 2026. Il razzo vettore è decollato alle 16:23, ora di Pechino. I satelliti sono entrati con successo […]

Accertamenti al San Raffaele per Sinner, Ghribi “Auguri per i prossimi impegni” MILANO (ITALPRESS) – Jannik Sinner è tornato per il secondo giorno consecutivo all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti medici programmati. Il tennista altoatesino si è presentato nella struttura sanitaria milanese nella mattinata ed ha svolto ulteriori esami di controllo che si inseriscono nel percorso di approfondimento clinico seguito dal numero uno […]

Trump “Iran ha abbattuto elicottero Apache sullo Stretto di Hormuz, risponderemo” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un elicottero Apache americano è stato abbattuto dalle forze iraniane durante una missione di pattugliamento nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth.“Mi è stato appena comunicato dal nostro grande esercito che la scorsa notte gli iraniani hanno abbattuto uno […]

Previndai rinnova la governance, Francesca Brunori presidente ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea di Previndai – il Fondo Pensione dei dirigenti industriali istituito da Confindustria e Federmanager – ha nominato i nuovi organi di amministrazione e controllo per il mandato 2026/2029.Il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 9 giugno 2026 e ha eletto Francesca Brunori Presidente e Giuseppe Straniero Vicepresidente. Fanno inoltre parte […]

Spazio, Parmitano nell’equipaggio della missione Artemis III ROMA (ITALPRESS) – Luca Parmitano, originario di Paternò, in provincia di Catania, sarà tra i quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis III della Nasa, per il ritorno sulla Luna. Lo hanno annunciato la Nasa e l’Esa. Parmitano avrà il ruolo di pilota e sarà l’unico unico europeo della missione. Gli altri componenti sono gli […]

A Pechino il Forum sulla governance globale dei diritti umani PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Forum sulla governance globale dei diritti umani 2026 si terrà a Pechino dall’11 al 12 giugno, con oltre 400 ospiti invitati provenienti da quasi 100 Paesi, dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali e regionali, ha dichiarato ieri il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian. A tema […]

Sostenibilità e partnership al centro del Report Eni for 2025 – A Just Transition ROMA (ITALPRESS) – La sostenibilità come leva di trasformazione industriale, competitività e coesione sociale. E’ il messaggio al centro della presentazione di “Eni for 2025 – A Just Transition”, il report di sostenibilità illustrato al Gazometro di Roma agli stakeholder, in un momento di confronto dedicato ai risultati dell’anno e al percorso avviato dal gruppo […]