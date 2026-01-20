Violenza giovanile in aumento, coltellate, Umbria maglia nera 2025 dati!

Percentuali record tra studenti, allarme sicurezza a Perugia

La violenza giovanile emerge con forza dai dati più recenti e colloca l’Umbria tra le regioni italiane con le incidenze più elevate nell’uso di coltelli e armi da parte di adolescenti. Nel 2025, secondo le rilevazioni di Espad Italia e del Cnr, l’incidenza regionale raggiunge il 4,4%, superando la media nazionale ferma al 3,5% su una platea complessiva di circa 2,5 milioni di studenti tra i 15 e i 19 anni. Un dato che posiziona il territorio umbro subito dietro Lombardia e Friuli Venezia Giulia, segnando una criticità strutturale che si consolida nel tempo.

Un fenomeno in crescita costante

Il ricorso a coltelli o ad altre armi per intimidire, ferire o ottenere qualcosa da altri coetanei è quasi triplicato rispetto al 2018. In termini assoluti, sono 87mila gli studenti italiani che nel corso del 2025 hanno dichiarato di aver utilizzato armi, un numero che restituisce la dimensione nazionale del problema e che in Umbria assume una valenza ancora più allarmante per l’elevata concentrazione percentuale.

L’analisi statistica non resta confinata ai numeri, ma trova riscontro diretto nella cronaca quotidiana. Episodi ravvicinati nel tempo hanno riportato l’attenzione su un’escalation di aggressioni tra minorenni, spesso maturate in contesti di strada o di aggregazione informale.

Dati e cronaca si sovrappongono

A Terni, dieci giorni fa, due sedicenni sono stati arrestati dopo aver ferito un giovane con un coltello durante un tentativo di rapina. A Bastia, la scorsa settimana, un minorenne ha colpito un coetaneo alla testa con un’ascia per motivi di gelosia. Lo scorso ottobre, ai Baracconi di Perugia, un ragazzo di 15 anni ha rapinato cinque coetanei in un solo pomeriggio, minacciandoli con una lama. Episodi distinti, ma uniti da un filo comune: l’accesso e l’uso di armi da parte di giovanissimi.

Lesioni e cure mediche: l’altro indicatore critico

Il rapporto Espad 2025 segnala per l’Umbria un ulteriore elemento di preoccupazione. Nei casi in cui i ragazzi dichiarano di aver fatto male a qualcuno al punto da rendere necessarie cure mediche, la media nazionale si attesta al 5%, mentre la regione raggiunge il 6,4%. Una differenza che rafforza l’immagine di un contesto in cui la violenza non è episodica, ma assume tratti di maggiore gravità.

Le cause secondo lo studio

Secondo i ricercatori, il rischio di comportamenti violenti aumenta quando si sommano difficoltà scolastiche, fragilità familiari e condotte a rischio, come l’uso di alcol e droghe. Diversamente da quanto spesso si presume, la condizione economica della famiglia incide in misura marginale: il divario tra nuclei meno abbienti e famiglie più agiate risulta contenuto, suggerendo che il fenomeno attraversa trasversalmente il tessuto sociale.

Le risposte istituzionali

Sul fronte delle contromisure, scrive Rai, il Governo si prepara a portare alla Camera un decreto che introduce sanzioni anche per i genitori che non esercitano un adeguato controllo sui figli. Parallelamente, è allo studio l’installazione di metal detector nelle scuole, misura già adottata in diversi locali notturni, con l’obiettivo di prevenire l’ingresso di armi e ridurre i rischi all’interno degli istituti.

Il quadro che emerge restituisce l’immagine di una regione chiamata a confrontarsi con un’emergenza educativa e di sicurezza, in cui prevenzione, controllo e interventi mirati diventano elementi centrali per arginare una deriva che coinvolge fasce sempre più giovani della popolazione.