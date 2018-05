Violento temporale a Terni, ramo cade sopra a una persona, salvata TERNI – Un violento temporale si è abbattuto oggi pomeriggio a Terni. Erano le ore 17 quando una bomba d’acqua si è scatenata sulla città. Le zone colpite maggiormente sono Sabbione, Maratta, Gabelletta, via Tre Venezie, borgo Rivo, Campitello e via Bramante. E proprio in quest’ultima un ramo di un albero è caduto sopra una persona mentre in bicicletta stava attraversando la pista ciclabile. E’ stata tratta in salvo dai vigili del fuoco di Terni.

Diverse le chiamate giunte ai vigili del fuoco e alla polizia locale per allagamenti di strade, scantinati e sottopassi, tombini saltati un po’ ovunque. L’acqua un alcuni punti della città corre come un fiume.

