Trovato cadavere di un uomo a Terni, morte forse cause naturali

Il corpo senza vita di un uomo di 41 anni, residente a Terni, è stato oggi pomeriggio. Il 118 è arrivato in via Guazzaroni, ma agli operatori non è rimasto altro che certificarne la morte del poveretto. Sul posto anche gli agenti della squadra volante della questura di Terni.

Sotto choc i familiari da ore in ansia perché non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo.

Da quanto si apprende in Questura pare che l’uomo sia morto per cause naturali, ma sarà l’esame autoptico a stabilire le cause della morte. A dare l’allarme i famigliari che non riuscivano più a trovarlo da ore.