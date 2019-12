Tre cani labrador salvati dai Vigili del fuoco a Spoleto, Madonna del Lugo

La squadra di Spoleto anche stasera ha effettuato ben 3 salvataggi di cani Labrador caduti in un vascone di raccolta per irrigazione. Un intervento molto particolare perché uno dei tre Labrador li ha guidati abbaiando fino alla vasca dove erano gli altri due stanchi e stremati, tanto da non riuscire ad uscire. Il fatto è accaduto in località Madonna di Lugo, a Spoleto. Sul posto anche la Polizia veterinaria, cui i vigili del fuoco hanno conetnato i “tre spericolati” cani. Tutto è accaduto poco dopo le 22 di oggi, 8 dicembre 2019, tutto pochi minuti fa, i cani necessitavano di cure immediate e sono subito stati portati via.