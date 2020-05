Tamponamento sulla 75 “Centrale umbra”, incidente prima di Spello direzione Foligno

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada statale 75 “Centrale Umbra” in direzione Foligno. Da quanto se ne sa, pare si sia trattato di un tamponamento. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale, traffico interrotto e veicoli fatti uscire allo svincolo per Cannara. Stando a quanto dichiarato dall’operatore della polizia stradale, ci sono dei feriti.

Per cause in corso di accertamento, un veicolo in transito ha urtato un mezzo d’opera di un’impresa impegnata in attività di sfalcio del verde per conto di Anas.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, il 118 e il personale Anas.