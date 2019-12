Stazioni sicure, Polizia ferroviaria in azione, arrestato un 40enne

391 persone identificate, 120 bagagli controllati ed un 40enne italiano arrestato. E’ questo il bilancio dell’operazione denominata “Stazioni Sicure” messo in campo ieri 23 dal Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona, che ha coinvolto tutti i presidi di Polizia Ferroviaria dislocati nelle tre regioni di competenza territoriale. Nelle stazioni di Ancona C.le e Pescara la Polfer si è avvalsa anche della collaborazione di unità cinofile. Gli Agenti nell’effettuare i controlli hanno utilizzato smartphone, per il controllo in tempo reale dei documenti e metal detector per l’ispezione dei bagagli sospetti.