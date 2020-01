Squalificato e Daspo per giocatore di basket, ha preso a pugni avversario

Verso la fine del decorso anno, durante una partita di basket tenutasi presso un impianto sportivo situato nel Comune di Cannara, un giocatore ha colpito un avversario durante la fase di gioco, comportando anche l’interruzione dell’incontro per alcuni minuti.

La Polizia di Stato del Commissariato di Assisi ha effettuato subito un’attività di accertamento, dalla quale si è visto che il durante l’incontro un giocatore ha aggredito un componente della squadra avversaria, colpendolo più volte e provocandone anche la caduta a terra. Per tale motivo gli arbitri hanno deciso di sospendere la partita per 5 minuti.

Il giocatore è stato squalificato per 4 gare.

La polizia, però, ha identificato il giocatore che è risultato essere in un 31enne, cittadino italiano, incensurato.

La Divisione Anticrimine della Questura di Perugia ha proceduto all’istruttoria degli atti per l’adozione di un DASPO, che è stato emesso dal Questore di Perugia e notificato al 31enne. Il provvedimento vieta, per la durata un anno, al predetto giocatore di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di Basket, nonché di avvicinarsi, fatte salve specifiche esigenze, a luoghi antistanti agli impianti sportivi in occasione delle partite o ai luoghi di transito delle tifoserie o delle compagini sportive.