Ignazio Danti protagonista a Palazzo della Penna Perugia

Presentazione del libro sull’astronomo rinascimentale a Perugia

Mercoledì 27 maggio 2026 alle 17,30 Palazzo della Penna, situato in via Podiani 11, accoglierà la presentazione del volume “Ignazio Danti: la storia come un romanzo”. L’evento gode del patrocinio del Comune di Perugia ed è dedicato a una delle personalità più significative della storia culturale umbra, il quale ha diffuso arte, scienza e sapienza ben oltre i confini regionali.

L’ingegnere Lamberto Fornari, autore del testo pubblicato da Tevere edizioni e Bertoni editore, dialogherà con il professor Bruno Mohorovich, esperto di divulgazione culturale. La conversazione si estenderà anche agli autori delle immagini presenti sulla copertina. Nel corso della serata troveranno spazio letture poetiche curate da Mohorovich, con esponenti della collana letteraria edita da Bertoni.

Chi fu Ignazio Danti nella storia umbra

Cartografo, astronomo e matematico di straordinaria capacità, Danti rappresenta una delle figure più affascinanti del Rinascimento italiano. La sua esistenza fu caratterizzata da ricerche scientifiche di grande valore, realizzazioni cartografiche innovatrici e una visione cosmologica che anticipava trasformazioni future. In seguito al suo percorso accademico e scientifico, ricoprì anche l’incarico di vescovo, testimonianza della sua versatilità intellettuale e della sua influenza culturale nel territorio umbro e oltre.

Il progetto narrativo e la ricerca dell’autore

Il testo di Fornari restituisce il profilo della personalità dandone una rilettura romanzesca, mantenendo fedeltà ai dati storici. Lo stile narrativo risulta coinvolgente, arricchito da numerosi dettagli che permettono al lettore di comprendere appieno l’ambiente e il contesto rinascimentale in cui operò Danti. L’opera rappresenta un tributo alla trasmissione del sapere e all’eredità culturale della città di Perugia, nata dalla volontà dell’autore di valorizzare le figure storiche locali di rilevanza nazionale e internazionale. La consulenza del figlio Francesco Fornari ha costituito un contributo essenziale nella realizzazione del progetto.

Diffusione e appuntamenti successivi

Il volume ha già trovato spazio nel panorama editoriale nazionale, essendo stato presentato al Salone del Libro di Torino. Ulteriori presentazioni sono programmate nei prossimi giorni presso diverse biblioteche cittadine, consolidando la diffusione del materiale nel contesto locale. Questi appuntamenti consentiranno al pubblico di approfondire la conoscenza di una figura cruciale per la comprensione della storia perugina e della cultura rinascimentale italiana.