Ternana Women settore giovanile chiude una stagione da record

Bilanci e traguardi a Terni per Under 19 Under 17 e Under 12

La Ternana Women archivia una stagione di crescita per il settore giovanile con risultati tecnici e traguardi storici. Una realtà che conta cento tesserate e coinvolge allenatori, staff, famiglie e società in un lavoro quotidiano. I bilanci arrivano da tutte le categorie, dall’attività di base fino alla Primavera, con record di punti e partecipazioni nazionali. Il percorso conferma la società umbra come polo di riferimento interprovinciale per il calcio femminile, capace di attrarre atlete da Perugia, Rieti e Viterbo. L’obiettivo resta formare calciatrici pronte per la prima squadra e per le selezioni federali.

Under 19 centra record punti e prima Coppa Italia Primavera

L’Under 19 affidata a Daniel Schiavi ha disputato il girone B del campionato nazionale Primavera 2 con Napoli, Lazio, Res Donna Roma, Trastevere, Frosinone e San Marino Academy. La squadra rossoverde ha chiuso quarta migliorando di due posizioni la classifica rispetto alla stagione precedente e ha stabilito il record di punti nella categoria. Per la prima volta il gruppo ha partecipato alla Coppa Italia Primavera affrontando nella fase a gironi Juventus e Fiorentina. Un doppio traguardo che certifica la crescita del collettivo e delle singole calciatrici inserite nel progetto tecnico.

Under 17 e Under 15 protagoniste tra campionato e tornei

L’Under 17 di Francesco Felli ha giocato nel gruppo E con Roma, Fiorentina, Arezzo, Pineto e Lazio. La rosa più giovane tra tutte le partecipanti ha affrontato un cammino impegnativo utile per la crescita del gruppo. Le ragazze si sono distinte anche al Torneo della Pace conquistando la finale dopo il successo contro il Perugia e cedendo solo alla Rappresentativa Femminile Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti. L’Under 15 allenata da Elisa Palmini ha ottenuto il record di punti nella fase nazionale nella storia del club. Le rossoverdi hanno sfidato un girone competitivo con Roma, Napoli Women, Palermo, Lazio, Bari, Frosinone e Napoli U15 dimostrando qualità tecniche e continuità.

Under 12 domina in Umbria e sfiora l’impresa ad Ancona

Percorso straordinario per l’Under 12 di Valentina Pompili. Le rossoverdi hanno dominato per il terzo anno consecutivo la fase regionale conquistando il pass per l’interregionale. Ad Ancona il raggruppamento D ha visto la Ternana Women opposta a Sassuolo, Cesena e Ancona Respect. La squadra ha sfiorato il passaggio del turno disputando un torneo di alto livello. L’Under 11 guidata da Enrica Sacco per il quarto anno consecutivo ha guadagnato l’accesso alla Festa Nazionale del Torneo Magico in programma a Coverciano il 13 e 14 giugno confermandosi tra le realtà più interessanti del panorama nazionale.

Vergani traccia il bilancio e guarda ai territori vicini

A tracciare il bilancio è Lorenzo Vergani, Responsabile del Settore Giovanile della Ternana Women. “Quest’anno abbiamo raggiunto un traguardo importante: far esordire in prima squadra la prima calciatrice cresciuta nel nostro settore giovanile. Natasha Bianconi ha debuttato in Coppa Italia contro l’Inter mentre Miriam Cecchini è entrata stabilmente nel gruppo della Serie A nel finale di stagione”. Soddisfazioni arrivano anche dall’attività di base con il maggior numero di calciatrici convocate nella selezione Etrusco Sabina, riferimento per le Nazionali giovanili femminili. Il 70% delle atlete arriva da fuori città, dalle province di Perugia, Rieti e Viterbo, dato che racconta l’attrattività del progetto tecnico e formativo.

Test match ed Evolution Programme rafforzano la crescita

La crescita tecnica e personale passa da eventi mirati come i test match organizzati in concomitanza con le gare casalinghe della prima squadra contro Roma e Lazio. Al termine le più piccole hanno assistito insieme alle partite della prima squadra al Moreno Gubbiotti. La Ternana Women è riconosciuta dalla FIGC come Società di 3° Livello, il massimo riconoscimento ottenuto da una realtà umbra. L’attività del settore giovanile si svolge in sinergia con i programmi federali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. La società fa parte del progetto AST Area di Sviluppo Territoriale e applica la metodologia Evolution Programme nell’intera attività di base.