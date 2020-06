Chiama o scrivi in redazione

Spari nel giardino di un imprenditore a Narni, indagini in corso

Si è presentato nella proprietà di un imprenditore agricolo di Narni e, a bordo di una motocicletta, con il casco in testa e fucile da caccia in mano, ha esploso alcuni colpi in aria. Poi è fuggito sempre a bordo del motociclo. Lo riportano oggi i quotidiani locali.

Gli investigatori hanno raccolto la denuncia dell’imprenditore e aperto la caccia alla persona in sella alla moto, cominciando ad analizzare alcuni dettagli. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando stazione di Narni Scalo e del nucleo investigativo, su un episodio avvenuto circa una settimana fa all’interno di un’abitazione di Narni.

L’arma utilizzata – secondo gli investigatori – è un fucile da caccia e non una pistola. Altro dettaglio è la moto: sembra che l’imprenditore abbia indicato la marca e il modello del mezzo. Elementi che potrebbero trovare conferma nella vita privata dell’imprenditore, quindi la pista della criminalità organizzata potrebbe essere esclusa.