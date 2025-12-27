Spaccata al bar Nicolini di Fontivegge, locale chiuso per il sangue dei ladri

Vetrina distrutta e sangue nel locale, danni per i gestori

Spaccata notturna alla pasticceria bar Nicolini di via Mario Angeloni, a Perugia, a pochi passi dalla stazione di Fontivegge. Oltre ai danni materiali e al furto, l’episodio ha provocato la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale per motivi igienico-sanitari, aggravando ulteriormente le conseguenze per i nuovi gestori del locale.

Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto riferito dalla pagina social “Progetto Fontivegge”, da tempo attenta alle dinamiche del quartiere, ignoti hanno infranto la vetrina del bar, riuscendo a introdursi all’interno e a rubare numerose bottiglie. Ma l’aspetto più critico dell’accaduto riguarda la presenza, all’interno del locale, di diverse macchie di sangue, rinvenute dopo l’effrazione.

Un dettaglio che fa presumere che uno o più autori del furto si siano feriti durante l’azione, probabilmente tagliandosi con i vetri infranti. Proprio la presenza di sangue ha costretto i titolari a tenere chiuso il locale, in attesa delle necessarie operazioni di sanificazione, come previsto dalle norme igieniche. Una “doppia beffa” per i gestori: al danno economico causato dai vetri rotti e dalla refurtiva sottratta, si aggiunge infatti la perdita legata ai giorni di inattività forzata.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini. Gli investigatori confidano di poter acquisire elementi utili all’identificazione dei responsabili grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, sia pubblici sia privati, particolarmente diffusi nell’area di Fontivegge.

L’episodio riaccende le polemiche sulla sicurezza del quartiere, da tempo al centro del dibattito cittadino per una serie di fatti di cronaca che alimentano la percezione di insicurezza tra residenti e commercianti. La zona attorno alla stazione, in particolare, è spesso teatro di furti, danneggiamenti e altri reati predatori, con ripercussioni dirette sulle attività economiche.

La vicenda, ampiamente rilanciata sui social, ha già suscitato reazioni e commenti da parte dei cittadini, che tornano a chiedere interventi concreti e strutturali sul fronte della sicurezza urbana. Intanto, mentre si attendono sviluppi dalle indagini, i gestori fanno i conti con i danni e con la necessità di ripartire dopo l’ennesimo episodio che colpisce il cuore di Fontivegge.