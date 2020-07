Chiama o scrivi in redazione

Scontro in moto, muore militare, era originario di Orvieto

L’uomo di 47 anni che ha perso la vita lungo la strada Tuscanese, era originario di Orvieto. Maurizio Pagliaroli, militare dell’Esercito italiano prestava servizio come maresciallo presso il Comando dell’Aviazione (Aves), viveva a Viterbo. La sua moto si è scontrata frontalmente con un furgoncino Fiat Doblò che viaggiava verso Viterbo.

L’incidente è accaduto in uno dei tornanti che precedono l’ingresso nel centro abitato di Tuscania. La moglie, che era in sella con lui sulla moto resta ricoverata in gravi condizioni al policlinico Agostino Gemelli di Roma. I funerali si svolgeranno sabato 4 luglio, alle 11, nel duomo di Orvieto.