Schianto sull’Apecchiese, due motociclisti feriti in modo grave!!

Centauri aretini ricoverati a Perugia dopo il violento impatto!!

Violento incidente lungo la Strada Regionale 257

Un grave incidente stradale ha coinvolto due motociclisti residenti in provincia di Arezzo lungo la Strada Regionale 257 “Apecchiese”, l’arteria che collega Città di Castello ad Acqualagna. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di domenica, intorno alle ore 13, al chilometro 14,400 della strada, dove i due centauri sono rimasti coinvolti in un violento impatto che ha richiesto il rapido intervento dei soccorritori.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, i motociclisti stavano percorrendo il tratto stradale quando, affrontando una curva, avrebbero perso il controllo delle rispettive moto, terminando la corsa contro le barriere metalliche di protezione installate ai margini della carreggiata. La dinamica è ancora oggetto degli accertamenti delle autorità intervenute e sarà definita attraverso i rilievi effettuati sul luogo del sinistro.

Feriti trasportati negli ospedali umbri

Le conseguenze dell’incidente sono risultate particolarmente serie per entrambi gli uomini. Uno dei motociclisti, di 31 anni, è stato soccorso in condizioni giudicate più gravi e trasferito con l’elisoccorso “Nibbio“ all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

L’altro ferito, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato inizialmente al pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello. Dopo le prime valutazioni cliniche, è stato disposto il successivo trasferimento anche per lui all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, così da garantire un’assistenza specialistica adeguata.

Le condizioni dei due motociclisti vengono descritte come stabili, pur rimanendo ricoverati nella struttura sanitaria del capoluogo umbro.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

L’incidente ha mobilitato un articolato dispositivo di emergenza. Sul luogo sono intervenuti gli operatori sanitari del servizio 118, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, provvedendo alla loro stabilizzazione prima del trasferimento nelle strutture ospedaliere.

Contestualmente è arrivata una pattuglia della Polizia Locale, incaricata di effettuare tutti i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione dell’accaduto. Gli agenti hanno inoltre regolato la circolazione durante le operazioni di soccorso, consentendo ai mezzi di emergenza di operare in sicurezza.

Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni per chiarire con precisione le cause che hanno determinato la perdita di controllo dei motocicli e accertare ogni elemento utile alla ricostruzione dell’incidente.

Le cause restano ancora in fase di accertamento

Al momento non sono state rese note conclusioni definitive sulla dinamica del sinistro. Le prime ricostruzioni indicano che l’uscita di strada sarebbe avvenuta durante l’attraversamento di una curva, ma saranno gli approfondimenti tecnici e gli accertamenti svolti dagli investigatori a stabilire con esattezza cosa sia accaduto.

Non risultano, allo stato attuale delle informazioni disponibili, ulteriori veicoli coinvolti nell’incidente. Gli accertamenti serviranno a verificare ogni circostanza utile per comprendere le cause dell’impatto.

La SR257 Apecchiese resta una strada particolarmente impegnativa

La Strada Regionale 257 “Apecchiese” rappresenta uno dei principali collegamenti tra Umbria e Marche. Il suo percorso si sviluppa per circa 52 chilometri tra Città di Castello e Acqualagna, attraversando anche i territori di Apecchio e Piobbico.

L’arteria è caratterizzata da un tracciato ricco di curve e continui cambi di pendenza, elementi che richiedono particolare prudenza da parte degli automobilisti e soprattutto dei motociclisti. La gestione della strada è suddivisa tra i due territori regionali: il tratto marchigiano mantiene competenza regionale, mentre il segmento umbro ricadente nel territorio di Città di Castello è di competenza regionale ma affidato alla gestione della Provincia.

L’incidente verificatosi lungo questo tratto conferma come la SR257 continui a richiedere la massima attenzione durante la percorrenza. Mentre proseguono gli accertamenti delle autorità, resta l’augurio che i due motociclisti possano completare positivamente il percorso di cura dopo il ricovero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.