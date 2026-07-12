Schianto nella notte a Terni, morto il giovane Lorenzo Serangeli

Incidente in via Narni: aveva 16 anni, comunità in lutto

Schianto nella notte – Nella notte tra sabato e domenica un grave incidente stradale ha sconvolto Terni e l’intera comunità di Narni Scalo. Lorenzo Serangeli, 16 anni, è morto all’ospedale Santa Maria di Terni dopo le gravissime ferite riportate nello scontro tra lo scooter che stava guidando e un’autovettura. La tragedia si è consumata intorno alle 2.30 in via Narni, all’incrocio con via degli Artigiani. Il ragazzo, residente a Narni Scalo, era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dai sanitari del 118 in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici, il giovane è deceduto nelle prime ore della mattinata di domenica a causa delle lesioni riportate nell’impatto.

La dinamica dell’incidente

Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni, Lorenzo viaggiava in sella a uno scooter Piaggio NRG 50 lungo via Narni in direzione di uscita dal centro cittadino. Per cause ancora in fase di accertamento, il ciclomotore si è scontrato con una Renault Espace condotta da un uomo di 68 anni residente a Marsciano, che proveniva dalla direzione opposta ed era impegnato nella svolta verso via degli Artigiani. L’urto è stato particolarmente violento. Il conducente dell’autovettura è rimasto illeso, mentre il sedicenne ha riportato traumi gravissimi che si sono rivelati fatali poche ore più tardi.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane prima del trasferimento in ospedale in codice di massima gravità. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. La gestione della viabilità e i rilievi tecnici sono stati affidati ai carabinieri, mentre il ripristino della carreggiata è stato effettuato dalla società Area Sicura.

Indagini coordinate dalla Procura

L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, con il pubblico ministero Elena Neri. Nell’ambito delle attività investigative, entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro. Anche la salma del giovane è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla legge. Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica dello schianto per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Il cordoglio della comunità

La morte di Lorenzo Serangeli ha suscitato profonda commozione tra Terni e Narni. Il ragazzo lascia i genitori, Federico e Federica, e una sorella minore. Il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, ha espresso il cordoglio dell’intera città parlando di una notizia che “lascia senza parole” e definendo la perdita di una giovane vita un dolore che colpisce tutta la comunità. Il primo cittadino ha manifestato vicinanza alla famiglia, agli amici e a quanti hanno conosciuto Lorenzo, invitando al rispetto e al silenzio davanti a una tragedia così grande. Messaggi di partecipazione sono arrivati anche dagli assessori Marco Mercuri e Alessia Quondam, che hanno sottolineato l’incolmabile dolore provocato dalla scomparsa di un ragazzo così giovane.

Il ricordo della Polisportiva Ternana Calcio

Grande emozione anche nel mondo dello sport. La Polisportiva Ternana Calcio, società nella quale Lorenzo militava come calciatore della classe 2010, ha ricordato il giovane con un messaggio di profondo affetto. La società ha evidenziato come Lorenzo facesse parte della propria famiglia sportiva, ricordandone il sorriso, la passione per il calcio e l’entusiasmo che continueranno a vivere nel ricordo di compagni, allenatori e dirigenti.

Anche lo Sporting Terni ha espresso vicinanza alla famiglia Serangeli e alla Polisportiva Ternana, mentre l’Ansmes di Terni, attraverso il presidente Fabio Moscatelli, il consiglio direttivo e tutti i soci, ha manifestato il proprio cordoglio per la tragica perdita del giovane. La morte di Lorenzo Serangeli lascia un segno profondo nelle comunità di Terni e Narni, unite nel dolore per una vita spezzata troppo presto mentre proseguono gli accertamenti della magistratura per chiarire le cause dell’incidente.