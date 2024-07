Reparto Prevenzione crimine Umbria-Marche contro furti in casa

Reparto Prevenzione crimine – Nella città di Spoleto, si è registrata un’intensificazione dei controlli straordinari del territorio. Questa mossa è stata predisposta dalla Questura di Perugia con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e contrastare il fenomeno dei furti in abitazione.

Le volanti del Commissariato di Spoleto, supportate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, hanno pattugliato le principali vie d’accesso alla città, i parchi cittadini e le piazze principali. Questo servizio ha avuto anche lo scopo di prevenire e reprimere lo spaccio di stupefacenti.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare individui coinvolti in attività illecite, sono stati effettuati diversi posti di controllo. Questi controlli hanno riguardato le zone residenziali, comprese quelle periferiche e più isolate, utili per monitorare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette.

Sono state effettuate verifiche anche in 3 esercizi pubblici, dove gli avventori sono stati identificati per accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati. Inoltre, sono state effettuate verifiche di natura amministrativa per assicurare il rispetto delle norme previste dal TULPS.

Durante l’attività di prevenzione, sono stati effettuati controlli delle vie del centro storico e nei pressi delle Chiese e delle Basiliche. Questi controlli hanno avuto una funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di disturbo.

Gli esiti dei controlli sono stati significativi: gli agenti hanno identificato 209 persone e sottoposto a verifica 89 veicoli. Sono state contestate anche 7 violazioni al Codice della Strada.

I servizi straordinari continueranno nelle prossime settimane e durante tutto il periodo estivo, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini.