Rai, Pillon (Lega), vergogna Luxuria su lezione di gender a bambini, presenteremo interrogazione per chiedere spiegazioni

“Inaccettabili le lezioni di gender a una classe di bambini. Vladimir Luxuria vada a raccontare le ‘favole dell’uccello’ da qualche altra parte, sicuramente non a una scuola con ragazzini minorenni, davanti alle telecamere Rai.

Si è trattato di una vergognosa forma di indottrinamento, senza alcun contradditorio. Questo non può lasciarci indifferenti: presenteremo un’interrogazione parlamentare in Commissione vigilanza Rai, per verificare come sono stati coinvolti i minori e se le loro famiglie siano state avvertite al riguardo”.

Lo dichiara Simone Pillon, senatore della Lega, vice presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.