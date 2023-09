Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio

Continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato di Perugia finalizzati a prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità, degrado urbano, reati predatori, furti e spaccio di stupefacenti.

Il monitoraggio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche ha riguardato le principali aree di spaccio, tra cui via Campo di Marte, via Canali, via del Macello, piazza Vittorio Veneto e piazza del Bacio.

Nel corso del servizio di prevenzione presso il parco Chico Mendez, gli operatori hanno sottoposto a controllo due cittadini stranieri, rispettivamente classe 1998 e 1991, che erano stati notati per l’atteggiamento sospetto.

Durante le verifiche, i poliziotti del Reparto si sono accorti che i due giovani erano particolarmente nervosi e insofferenti al controllo. Sentiti in merito al loro comportamento, i giovani hanno consegnato spontaneamente un pacchetto di sigarette con all’interno della sostanza stupefacente del tipo “hashish” che è stata poi sottoposta a sequestro. I due giovani, dopo le attività di rito, sono stati sanzionati ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per possesso di stupefacente.

Sempre nel corso di un pattugliamento in via Mario Angeloni, i poliziotti del Reparto hanno notato altri due uomini – un cittadino spagnolo ed uno tunisino, entrambi classe 1982, gravati da numerosi precedenti di polizia e da un avviso orale del Questore – che, sentiti in merito alla loro presenza in quei luoghi non sono stati in grado di fornire una motivazione attendibile.

Incalzati dagli agenti, il cittadino tunisino ha consegnato spontaneamente un involucro contenente della sostanza stupefacente, poi risultata essere del tipo “cocaina”, che è stata sottoposta a sequestro.

Per questo motivo, per il 41enne è scattata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90 per possesso di stupefacente.

I controlli della Polizia di Stato, finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze psicotrope, proseguiranno anche nelle prossime settimane.