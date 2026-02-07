Polizia Scientifica mostra attività tecniche durante visita Prisco

Sottosegretario all’Interno in visita operativa oggi nella città di Perugia

Nella mattinata odierna il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ha raggiunto la Questura per un incontro operativo con il Questore Michele Abenante, affiancato da dirigenti e funzionari. La visita, improntata a un taglio concreto e istituzionale, ha permesso di osservare da vicino il funzionamento degli uffici e le attività che sostengono quotidianamente il sistema di sicurezza del territorio.

Focus sulle attività tecniche della Polizia Scientifica

Il Sottosegretario si è soffermato in particolare presso il Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica, dove il personale specializzato ha illustrato le procedure che scandiscono il lavoro forense: rilievi, analisi tecniche, gestione delle tracce e digitalizzazione dei reperti. Prisco ha potuto osservare direttamente le strumentazioni e le metodologie operative, ottenendo un quadro chiaro dell’evoluzione tecnologica che supporta le indagini moderne.

L’incontro ha evidenziato la centralità delle competenze tecniche nel ricostruire i fatti con precisione, un settore che richiede aggiornamento costante e investimenti mirati sulle risorse umane. Il personale ha mostrato come la rapidità nell’elaborazione dei dati e l’accuratezza dei rilievi rappresentino elementi essenziali per garantire efficacia investigativa.

Murales e nuovi spazi per migliorare il benessere interno

Successivamente, il Questore Abenante ha accompagnato Prisco in un’area recentemente rinnovata della Questura, dove sono stati realizzati murales che arricchiscono gli ambienti con interventi artistici mirati. Le opere, frutto di un progetto di valorizzazione interna, puntano a rendere più accoglienti gli spazi di lavoro, coniugando funzionalità, identità istituzionale e attenzione al benessere del personale.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio volto a migliorare la qualità degli ambienti operativi, riconoscendo l’importanza del contesto lavorativo nel sostenere motivazione ed efficienza.

Una visita orientata a operatività e valorizzazione

La presenza del Sottosegretario ha rappresentato un momento di confronto diretto con le realtà operative della Questura, offrendo l’occasione per evidenziare il lavoro svolto e le iniziative avviate per rafforzare strutture, competenze e condizioni di lavoro. La visita ha confermato l’impegno nel modernizzare servizi e ambienti, con l’obiettivo di garantire una sicurezza sempre più efficace e vicina alla comunità.