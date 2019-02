Panico in via Mario Angeloni a Perugia, auto in fiamme, giallo sulle cause

Un’auto ha preso fuoco a Perugia. E’ accaduto poco prima delle ore 15 di oggi dietro il palazzo delle Poste Italiane di via Mario Angeloni. La vettura un’Alfa Romeo MiTo rossa – per cause in corso di accertamento – si è incendiata. Le fiamme sono uscite dal vano motore, distruggendo letteralmente la vettura nella parte anteriore, spaccando anche il parabrezza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco della centrale di Perugia Madonna Alta e i carabinieri.

L’auto era parcheggiata insieme ad altre all’interno di parcheggio privato. L’intervento immediato dei pompieri ha evitato il peggio. Le fiamme hanno danneggiato parzialmente una vettura parcheggiata accanto. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, si indaga per capire quale sia stato il motivo. Molto probabilmente potrebbe essere causato da autocombustione. Nessuna ipotesi viene comunque esclusa.