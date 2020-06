Chiama o scrivi in redazione

Morto Nando Fausto Placidi, titolare della boutique Buonumori

L’amministrazione comunale si stringe alla famiglia, in questo momento di dolore, per la prematura scomparsa di Nando Placidi, titolare della boutique Buonumori in corso

Vannucci, avvenuta improvvisamente nella mattina di giovedì 18 giugno.

Fin dal 1972, anno del suo subentro nella storica attività del centro, avviata nel 1880, Placidi ha fatto dell’atelier un punto di riferimento per l’abbigliamento e accessori di alta qualità, con un’attenzione particolare anche all’arte e al design.

Alla boutique Buonumori attrice Lucia Bosè a luglio 2018, presentò una mostra di sue opere d’arte, in occasione dell’inaugurazione, dopo un restyling della boutique Le creazioni dell’attrice, ex indossatrice e miss Italia, furono presentate insieme a quelle dell’artista perugino Giuliano Giuman.