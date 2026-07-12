Maxi rogo tra la vegetazione a Collestrada [Video], fiamme alte e fumo ovunque

Vigili del fuoco al lavoro per contenere il fronte del fuoco ora

Incendio in un’area di vegetazione a Collestrada

Maxi rogo tra la vegetazione – Un violento incendio di vegetazione si è sviluppato a Collestrada, nel territorio comunale di Perugia, interessando un’area ricca di alberi e arbusti a ridosso della viabilità. Le immagini mostrano un fronte di fuoco particolarmente intenso, con fiamme molto alte che avvolgono la vegetazione e una colonna di fumo denso, ben visibile anche a distanza.

informazioni TommyB

Sul posto risultano impegnati i Vigili del Fuoco, ripresi mentre operano con una lancia antincendio e mezzi aerei nel tentativo di contenere il propagarsi delle fiamme. Dalle immagini emerge inoltre la presenza di un’autopompa dei soccorritori e di mezzi in prossimità della strada.

Fiamme alimentate dalla vegetazione

Le riprese evidenziano un incendio che interessa prevalentemente vegetazione secca, alberi e siepi, con il fuoco che si sviluppa rapidamente verso l’alto, producendo una notevole quantità di fumo grigio. In alcuni momenti le lingue di fuoco raggiungono diversi metri di altezza, rendendo particolarmente complesso l’intervento di spegnimento.

La zona interessata si trova a ridosso della carreggiata, circostanza che rende necessaria la massima attenzione sia durante le operazioni di soccorso sia per la circolazione dei veicoli nelle immediate vicinanze.

L’intervento dei soccorritori

Nel video si osservano i Vigili del Fuoco impegnati direttamente sul margine della strada mentre dirigono il getto d’acqua verso il fronte dell’incendio. Successivamente compare anche un mezzo antincendio posizionato in prossimità dell’area interessata dal rogo, segno del dispiegamento delle squadre operative.

L’obiettivo dell’intervento è circoscrivere il fuoco ed evitare che possa estendersi ulteriormente alla vegetazione circostante.

Traffico e visibilità ridotta

L’intensa produzione di fumo interessa anche l’area adiacente alla viabilità. Le immagini mostrano il passaggio di alcune automobili mentre il fumo invade parzialmente la sede stradale, con possibili ripercussioni sulla visibilità.

Al momento del filmato non sono visibili persone coinvolte direttamente dall’incendio né è possibile stabilire dalle sole immagini l’origine del rogo o l’eventuale estensione complessiva dell’area percorsa dal fuoco.

Accertamenti in corso

Le operazioni di spegnimento sono proseguite con i soccorritori impegnati a contrastare le fiamme lungo il fronte dell’incendio. Le cause del rogo non sono desumibili dalle immagini e saranno oggetto degli accertamenti delle autorità competenti.

Da quello che si sa pare che l’incendio sia divampato causa una auto di grossa cilindrata che sarebbe uscita di strada.

Comunicato Anas E il tratto della strada statale 75 “Centrale Umbra” è temporaneamente chiuso al traffico in direzione Foligno a causa l’ incidente avenuto all’altezza dello svincolo di Ospedalicchio sud (km 1,100) a Perugia. Nell’incidente, sui cui sono in corso accertamenti, è coinvolto un veicolo. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

UMBRIA, ANAS: PER INCIDENTE TRAFFICO TEMPORANEAMENTE BLOCCATO SULLA SS75 IN DIREZIONE FOLIGNO, A PERUGIA