Massimiliano Bolli: il nuovo volto della Polizia Stradale di Orvieto

Massimiliano Bolli – L’Ispettore Massimiliano Bolli è stato recentemente nominato Comandante della Sottosezione Polizia Stradale di Orvieto. Questa nomina, formalizzata con un decreto firmato dal Dir. Sup. Dott. Teseo De Sanctis, Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Lazio e l’Umbria, sancisce ufficialmente una realtà che si è concretizzata già dai primi del mese di Luglio 2023.

Nato e cresciuto nella realtà orvietana e nella Specialità, l’Ispettore Bolli ha iniziato il suo percorso in Polizia nel 1992, per poi trasferirsi alla Sottosezione di Orvieto nel 1998. Durante la sua carriera, ha maturato diverse esperienze in Polizia, culminate con l’assunzione del Comando della Squadra di Polizia Giudiziaria nel 2006.

Il suo percorso professionale, per la maggior parte svolto all’interno della specialità della Polizia Stradale, insieme ai ruoli e agli incarichi di responsabilità ricoperti, hanno contribuito a sviluppare e perfezionare le qualità necessarie per assolvere alle funzioni di comando. Le sue capacità e attitudini professionali hanno portato al conferimento dell’incarico di Comandante presso l’unità distaccata di Orvieto.

Già noto alla stampa locale e non solo per le diverse operazioni condotte, l’Ispettore Bolli è apprezzato per la sua professionalità e il suo impegno costante. La sua presenza sarà senza dubbio una garanzia per tutta la cittadinanza di Orvieto.