Lutto cittadino per Francesco Signorini, figura molto amata

Perugia ricorda l’architetto Francesco Signorini, maestro di città

La città di Perugia esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’architetto Francesco Signorini, venuto a mancare a 67 anni dopo una lunga battaglia con la malattia, che ha commosso l’intera comunità cittadina. La notizia del decesso, diffusa nella giornata di martedì, ha suscitato un’ondata di vicinanza e di affetto che unisce istituzioni, mondo professionale e semplici cittadini, legati a lui da rapporti di lavoro, amicizia e stima umana. Per la moglie Veronica, per i figli, per i fratelli e per i tantissimi amici è un giorno di dolore profondo, condiviso da una città che si riconosce nel segno lasciato da Signorini sul volto urbano e nella vita quotidiana di Perugia.​

Titolare dello Studio Signorini di architettura insieme alla sorella Giovanna e al fratello Filippo, Francesco Signorini ha raccolto e sviluppato un’eredità professionale costruita in decenni di lavoro, contribuendo in modo rilevante all’evoluzione del paesaggio architettonico cittadino. Il suo studio è stato punto di riferimento per progetti pubblici e privati, nei quali ha messo al centro la qualità degli spazi, l’attenzione al contesto e il rispetto per la storia dei luoghi, coniugando rigore tecnico e sensibilità umana. Figlio dell’architetto Bruno Signorini, che ha lasciato a Perugia opere considerate un tassello essenziale della modernità cittadina, Francesco ha proseguito quella tradizione collocandola in una dimensione contemporanea, capace di dialogare con le esigenze di una città in trasformazione.​

Nato a Perugia nel 1958, laureato in Architettura all’Università degli Studi di Firenze e iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di Perugia dal 1985, Signorini ha dedicato l’intera vita professionale allo studio, alla progettazione e alla cura del territorio, lavorando sia nel settore pubblico sia in quello privato. Nei cantieri, negli studi di progettazione e nelle interlocuzioni con enti e committenti, era riconosciuto per la capacità di ascoltare, di costruire relazioni e di trovare soluzioni equilibrate, attente tanto alla funzionalità quanto alla qualità della vita di chi quei luoghi li avrebbe abitati o attraversati ogni giorno.​

L’amministrazione comunale di Perugia ha espresso la propria partecipazione al lutto, sottolineando come la scomparsa di Signorini lasci un vuoto che va oltre il perimetro della professione e investe il tessuto civile della città. Nelle parole di cordoglio degli amministratori emerge il profilo di un professionista stimato, ma anche di una persona di grande spessore umano, capace di tessere rapporti leali e duraturi con colleghi, collaboratori e istituzioni.​

Numerosi i messaggi di vicinanza giunti in queste ore alla famiglia: alla moglie Veronica, ai figli e ai familiari sono arrivati pensieri e ricordi da parte di tanti cittadini, professionisti, clienti e amici che, negli anni, hanno incrociato il suo percorso. In una nota ufficiale, il consigliere regionale Andrea Romizi, insieme al segretario comunale di Forza Italia Perugia Alessio Fioroni e alla segreteria comunale, ha espresso “profondo cordoglio per la scomparsa dell’architetto Francesco Signorini”, ribadendo la vicinanza a tutta la famiglia e ricordandone il valore umano e professionale.​

L’immagine che rimane è quella di un architetto che ha scelto di leggere la città con sguardo partecipe, mettendo a disposizione competenza e sensibilità per progetti che hanno inciso, spesso in modo silenzioso ma duraturo, sulla fisionomia di Perugia. La sua eredità è affidata non solo ai disegni, agli edifici e agli interventi realizzati, ma anche alle relazioni costruite e alla testimonianza quotidiana di come la professione possa essere vissuta come servizio a una comunità, con responsabilità e passione.​

Alla moglie Veronica e a tutta la famiglia Signorini giungono le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’amministrazione comunale e della città, che si stringono attorno a loro in questo momento di lutto e di memoria riconoscente. La comunità perugina saluta così uno dei protagonisti della propria scena architettonica recente, consapevole che il segno lasciato dal suo lavoro continuerà a parlare ancora a lungo nelle strade, nelle piazze e negli edifici che portano, anche se spesso in modo discreto, la sua impronta.