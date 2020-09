Lite tra stranieri a Fontivegge, sempre più violenti e più armati

“Un residente di via del Macello, che vuole mantenere l’anonimato, ha filmato questa lite tra magrebini/tunisini, si vede volare un pugno e rompere delle bottiglie in vetro da usare come armi taglienti. Non si conoscono i motivi dell’aggressione, tra loro anche la presenza di una donna che molto probabilmente voleva difendere il suo compagno. Non risultano chiamate alle forze dell’ordine, da ricordare l’importanza oltre di filmare e segnalare, di chiamare sempre polizia o carabinieri. Dispiace ripetere la pericolosità degli stessi soggetti che in questi giorni sembra essersi accentuata. Ringrazio personalmente la collaborazione dei residenti che senza paura alzano la testa, stanchi di sentirsi ostaggio di questa violenza, siete voi i “mille occhi” che in sicurezza osservano dalle finestre delle proprie Abitazioni, siete voi il vero esercito e le vere sentinelle del quartiere”. A scriverlo Lorenzo Brunetti, agente notturno.