Legge polizia locale. Interessanti spunti sicurezza cittadini e agenti.

Puletti(Lega) incontra gli agenti.

In questi giorni ho incontrato diverse delegazioni di agenti della Polizia locale e per confrontarmi con loro sulla riforma della legge che li riguarda: sono emersi elementi interessanti, alcuni dei quali erano già stati da me sottoposti all’assessore regionale competente per materia, Enrico Melasecche. Altri spunti molto apprezzabili sono emersi invece in questi giorni, valutazioni che sottoporrò all’attenzione dell’assessore”: lo comunica Manuela Puletti (Lega).

“Il 31 gennaio dello scorso anno – ricorda Puletti – con una mozione approvata a maggioranza, di cui ero prima firmataria, si diede il via libera all’aggiornamento di una legge obsoleta, riguardante proprio la polizia locale. In questi mesi l’assessore ha avviato la fase di consultazione per la riforma assieme agli uffici tecnici competenti. A breve la bozza di riforma sarà definita e si avvierà l’iter previsto per legge. Si tratta di una svolta importante per questo comparto, a volte fin troppo emarginato, ma che come altri settori necessita di attenzione e di ascolto. Tra gli spunti ricevuti e da me condivisi – continua Puletti – sicuramente quella dell’armamento obbligatorio della polizia locale rappresenta una delle principali richieste. Da più parti quanto fatto a Foligno dal sindaco Zuccarini è stato indicato come esempio, non soltanto per l’utilizzo dell’armamento, ma anche per la possibilità di dotarsi di ulteriori strumentazioni. Non dobbiamo fare della sicurezza una bandiera – prosegue – ma dobbiamo, come amministratori e come politici, avere la lucidità di capire la realtà quotidiana e le necessità che hanno i territori di fronteggiare fenomeni criminosi e di illegalità, allo stesso tempo mettendo nelle condizioni di lavorare con le dovute protezioni chi difende la sicurezza cittadina, ossia tutte le forze dell’ordine e, in questo caso, la polizia locale”.

“Il mio ringraziamento – conclude – va a questi operatori, per il lavoro che stanno quotidianamente facendo e che spesso rimane nell’ombra. L’auspicio è che anche la mia mozione sul riconoscimento di un encomio alla polizia locale per il servizio effettuato e non richiesto, durante l’emergenza Covid, dalla polizia locale, possa intraprendere un percorso di condivisione e realizzazione”.