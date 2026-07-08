Ladri in azione tra Elce e San Marco, cresce l’allarme furti

Coppia sorprende i malviventi fuori casa, paura tra i residenti

Torna alta la preoccupazione per i furti nelle abitazioni tra Elce e San Marco, a Perugia, dove una coppia racconta di aver sorpreso alcuni presunti ladri mentre tentavano di introdursi nella propria casa durante la notte. L’episodio, avvenuto tra sabato e domenica, ha riacceso l’attenzione dei residenti, già in allerta per altri tentativi segnalati nelle ultime settimane. Secondo il racconto dei proprietari, scrive il Messaggero dellìUmbria, l’abitazione si trova in una zona isolata e già da alcuni giorni avevano avuto la sensazione che qualcuno si aggirasse nei pressi della proprietà. Una circostanza che inizialmente avevano attribuito al passaggio di animali, ma che successivamente avrebbe assunto contorni ben diversi.

Il tentativo di intrusione nella notte

La coppia era appena rientrata da una serata trascorsa fuori quando, poco dopo essersi sistemata in casa, avrebbe avvertito forti rumori provenienti dalla porta finestra. Secondo quanto riferito, qualcuno avrebbe tentato di forzare l’infisso per entrare nell’abitazione. L’uomo racconta di aver deciso di attendere gli intrusi all’interno dell’abitazione, mentre la compagna era pronta a contattare il Numero Unico di Emergenza 112 nel caso in cui i malviventi fossero riusciti a entrare.L’episodio non avrebbe avuto ulteriori conseguenze, ma ha alimentato la preoccupazione nella zona, dove i residenti invitano a mantenere alta l’attenzione e a rafforzare la collaborazione attraverso i controlli di vicinato.

L’ipotesi sui cani addormentati

Tra gli aspetti che hanno maggiormente colpito i proprietari dell’abitazione vi è il comportamento dei loro cani. Secondo il loro racconto, gli animali, che abitualmente abbaiano durante la notte in presenza di movimenti sospetti, quella sera sarebbero rimasti insolitamente silenziosi. Da questa circostanza nasce l’ipotesi, formulata esclusivamente dai proprietari e non confermata da elementi investigativi, che gli animali possano essere stati narcotizzati o comunque resi incapaci di reagire. Al momento non risultano conferme ufficiali su questa ricostruzione. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme percepito da molti residenti di alcune aree del capoluogo umbro. Oltre a Elce e San Marco, segnalazioni di movimenti sospetti e tentativi di intrusione circolano anche nei quartieri di Prepo e San Sisto, dove gruppi di vicinato e social network vengono utilizzati per condividere informazioni e invitare alla prudenza.