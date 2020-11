Chiama o scrivi in redazione

La Polizia chiude due locali notturni, multe fino a tremila euro

Due locali di intrattenimento notturno del comune di Perugia sono stati sanzionati nella giornata di ieri dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Perugia – coadiuvata dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e dell’U.P.G.S.P. -.

Nei confronti del primo dei due locali, lo scorso settembre era stata disposta la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo nonché di somministrazione di alimenti e bevande. Nonostante questo provvedimento all’arrivo dei poliziotti erano presenti 10 clienti che venivano intrattenuti da alcune ragazze.

E’ scattata la chiusura del locale per 5 giorni, oltre alla contestazione di sanzioni amministrative per importi che vanno da 400 euro a 3.000 euro, nonché il deferimento del titolare all’Autorità Giudiziaria.

Il secondo locale di intrattenimento notturno è stato chiuso per 5 giorni con analoga sanzione amministrativa in quanto, nonostante le vigenti disposizioni in materia di Covid – 19, all’arrivo dei poliziotti all’interno del locale erano presenti alcune ragazze che intrattenevano 16 clienti.