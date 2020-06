Incidente sul raccordo, due feriti in ospedale, non in pericolo di vita

Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Incidente stradale sul raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza dello svincolo per Corciano. Due auto coinvolte con tre persone all’interno. Due feriti, di 81 e 56 anni, occupanti della stessa autovettura, sono stati trasportati all’ospedale di Perugia in codice giallo. Il primo per trauma toracico l’uomo, lesioni multiple l’altro uomo di cinquantasei anni. Sul luogo dell’incidente oltre al 118 anche i vigili del fuoco della centrale di Perugia Madonna Alta.