Incidente mortale nei pressi di Magione, fuoristrada contro camion betoniera

Un uomo di 46 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto in località Dirindello nel comune di Magione. Un fuoristrada per cause da accertare ha colpito frontalmente una betoniera che proveniva in senso contrario. Il conducente del fuoristrada è deceduto sul colpo. Si tratta di un uomo del 75 (A. T.) residente nel comune di Magione. Sul posto i vigili del fuoco della centrale di Perugia Madonna Alta, i sanitari del 118 e le Forze dell’ordine.