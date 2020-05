Gira in auto con manganello telescopico, inseguito e bloccato e denunciato

Sotto il sedile del passeggero aveva nascosto un manganello “telescopico”. Un albanese, residente a Perugia, è stato denunciato dalla Polizia, per il reato di porto di armi o di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato bloccato, dopo un breve inseguimento, lungo il Raccordo Perugia/Bettolle, in prossimità di Ferro di Cavallo, direzione Lago Trasimeno. Il denunciato, che non sapeva dare alcuna giustificazione sul perché lo portasse con sé in auto, è stato così denunciato e il manganello sequestrato.