Furto al comune di Amelia, rubano armi, carte d’identità in bianco e soldi

I ladri sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì della scorsa settimana rubando due pistole, carte d’identità in bianco e duemila euro in contanti. Il tutto è accaduto negli uffici del Comune di Amelia. I ladri – riporta la Nazione Umbria oggi – sono andati a colpo sicuro aprendo la cassaforte che non risulta forzata. Due le ipotesi o i banditi, aprendo armadi e cassetti, hanno trovato le chiavi per un caso fortuito, oppure sapevano con esattezza dove cercarle.

I malviventi hanno anche visitato l’Ufficio Anagrafe dove hanno preso i duemila euro del fondo cassa dei diritti di segreteria e carte d’identità in bianco. Ad accorgersi del furto sono stati gli impiegati alla riapertura degli uffici, il martedì mattina. Sono stati chiamati subito i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi necessari, a caccia di eventuali tracce. Le indagini sono condotte dai militari di Amelia.