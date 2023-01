Furti abitazioni, controlli polizia nella zona dei Ponti a Perugia

Proseguono incessanti i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Perugia con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti in abitazione, lo spaccio di stupefacenti e la prostituzione su strada.

Il monitoraggio, nei giorni scorsi, si sono concentrati nella zona dei Ponti e lungo il percorso fluviale del Tevere, oltre che nelle abituali piazze di spaccio delle zone interessate. Il monitoraggio, coordinato da un funzionario della Questura, ha visto impiegate le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno monitorato le principali vie d’accesso a quella zona della città e alle zone residenziali per prevenire i furti in abitazione.

Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti delle più isolate e nascoste, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Per scongiurare i furti in abitazione e intercettare eventuali “visitatori” venuti nel perugino per recuperare facili bottini, gli operatori hanno effettuato 6 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici.

Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici dove si è proceduto a identificare i relativi avventori – al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati – e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS.

Gli agenti, nel corso delle attività di prevenzione nella periferia del capoluogo hanno identificato 109 persone e monitorato 81 veicoli elevando anche una sanzione per violazione delle norme del Codice della Strada. Gli operatori hanno fermato un uomo, alla guida di un ciclomotore, che è risultato sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. Sentito in merito alla sua condotta, il 46enne ha dichiarato che la patente gli era stata ritirata nel 2007 e non aveva più sostenuto l’esame per riottenerla. Nei suoi confronti è scattata la sanzione di 5.100 euro con fermo amministrativo del veicolo.