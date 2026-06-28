Evasione fiscale: Umbria settima in Italia per sommerso

Brividi nel finale tra Algeria e Austria, 3-3 a Kansas City Ai sedicesimi sia la squadra di Petkovic che quella di Rangnick, Iran a casa

Argentina a punteggio pieno, Messi storico e 3-1 alla Giordania La Pulce a segno per 7 partite in fila ai Mondiali, ai sedicesimi Capo Verde

Uzbekistan ribaltato nel secondo tempo, RD del Congo ai sedicesimi La squadra di Desabre passa da migliore terza, ora l'Inghilterra ai sedicesimi

Poco Portogallo e tanta Colombia, 0-0 a Miami Ronaldo e compagni sono secondi nel girone e trovano la Croazia ai sedicesimi

Kane e Bellingham stendono Panama: Inghilterra prima nel girone La squadra di Tuchel si sblocca nella ripresa: ai sedicesimi affrontera' il Congo

La Croazia batte il Ghana 2-1 ed è ai sedicesimi da seconda nel girone Decisivi i gol "italiani" di Sucic e Vlasic, ora il Portogallo

Il marito della ministra Roccella disperso nelle acque del lago di Vico VITERBO (ITALPRESS) – Momenti di apprensione sulle acque del lago di Vico, dove risulta disperso Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, L’uomo si è tuffato da una barca senza più riemergere. Avvertiti dalla stessa ministra, sul posto si sono subito recati i carabinieri della stazione […]

Russell pole in Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton In seconda fila Antonelli col quarto crono, alle sue spalle Verstappen e le due McLaren.

Università, Bernini “Aumentato di 50 milioni il Fondo di Finanziamento Ordinario” Lo scrive su X il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini