Evasione fiscale: Umbria settima in Italia per sommerso

Cgia di Mestre stima 1,6 miliardi sottratti al fisco
I dati del sommerso regionale
Evasione fiscale – L’Umbria si colloca al settimo posto nella classifica nazionale per l’incidenza dell’evasione fiscale. Secondo l’ultimo rapporto elaborato dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, basato su rilevazioni ufficiali dell’Istat e del Ministero dell’Economia, il territorio umbro mostra un indice di illegalità finanziaria superiore alla media del Paese. Nella regione si stimano infatti 14,6 euro sottratti alle casse pubbliche per ogni 100 euro di gettito regolarmente riscosso. Il dato si discosta in modo significativo dal parametro medio italiano, che si attesta invece a quota 12,1 euro.
Il valore dell’economia non osservata
L’impatto della mancata fedeltà fiscale incide pesantemente sulla ricchezza complessiva del territorio. Le analisi economiche indicano che l’economia non osservata in Umbria rappresenta il 13,6 per cento del valore aggiunto complessivo della regione. In termini assoluti, questa percentuale si traduce in una cifra pari a 1,616 miliardi di euro che sfuggono annualmente alla tassazione ordinaria.
Il contesto nazionale e le scadenze
Il fenomeno umbro si inserisce in un quadro complessivo italiano dove l’evasione tributaria e contributiva raggiunge i 107 miliardi di euro all’anno. Questo scenario si registra nonostante i risultati positivi ottenuti dalle attività di contrasto e accertamento. Nel corso del 2025 l’azione di recupero ha infatti segnato il valore record di 36,2 miliardi di euro. Il peso del fisco resta comunque centrale nel dibattito economico, soprattutto in concomitanza con il mese di giugno. Entro la fine del mese corrente le imprese italiane sono chiamate ad adempiere a scadenze fiscali particolarmente onerose, che prevedono il versamento di complessivi 22,9 miliardi di euro.
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