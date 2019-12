Entra in teatro e chiede alle addette prestazioni sessuali, arrestato, ma torna libero

E’ entrato nel foyer del teatro Morlacchi chiedendo alle addette alla biglietteria prestazioni sessuali. E’ successo al teatro Morlacchi di Perugia quando stava iniziando lo spettacolo con Giuseppe Battiston. La notizia è riportata oggi dalla Nazione Umbria. Un albanese di 33 anni con precedenti e senza fissa dimora, ha reagito in modo violento, danneggiando anche la porta del teatro.

Sul posto era presente un vigile del fuoco in servizio di sicurezza all’interno del teatro. E’ stato dato l’allarme ai carabinieri. Lo straniero ha opposto resistenza ai militari intervenuti ed è stato portato in caserma. L’extracomunitario è finito in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e indagato a piede libero per danneggiamento della porta del Morlacchi. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale per la convalida e il processo per direttissima.

Il processo è stato, però, rinviato al prossimo 22 gennaio per la prosecuzione del giudizio. Lo straniero è tornato libero.